前港官馬時亨建議民間組織 到歐美解說23條

影星甄子丹10日表態支持香港基本法23條立法，並談論到對電影的看法。（記者廖士鋒／攝影）

香港 針對基本法23條火速立法後，前港府 財經事務及庫務局長、商務及經濟發展局長、現為跨國保險公司富衛集團主席的馬時亨表示，民間向外解說很重要，建議包括商界的香港民間力量組織起來，到歐美等地解說香港實況。

明報報導，馬時亨認為香港作為國際城市，不可與外界斷絕聯繫，他提到做生意的人很關注香港法律制度，所以應維持海外法官參與司法系統，而上周港府公布23條諮詢總結被一家外國媒體錯誤報導禁用若干社交平台，引發軒然大波，他稱正反映開放網路很重要。

據報導，馬時亨談到香港多年倚賴金融行業，五大支柱業務中，過去幾年債市、銀行業、保險業及資產管理這四支柱仍有長足發展，只是股市跑輸。他認為內地經濟始終會有轉機，內房亦會見到曙光，壞消息都已消化了。他同意股市不會很快就大升，「當市場到一個點，投資者覺得真是抵買，就會進來，覺得有個轉彎位了，就可以升得好快」。

《維護國家安全條例草案》8日在香港立會完成二讀，相關法案委員會10日加開4場會議，繼續討論條文內容，兩日半總共召開20小時會議。（中通社）

報導指出，目前在港大經管學院擔任名譽教授的馬時亨，跟學院副院長鄧希煒4日聯署撰文指「香港玩完？」回應摩根史坦利前亞洲區主席羅奇上月在英國金融時報撰文指「香港已玩完」。「我們一定要以理服人，而不是口號式地說香港不會玩完的。」

報導說，他指民間向外解說很重要，「特別是今年，美國想取消我們的經貿辦事處，若美國總統下此命令，我們就很麻煩，要撤出美國了」。他認同貿發局等可以組團，率領商界去做此事。他指特別是23條完成立法之後，香港民間力量要向西方解釋23條不是洪水猛獸，因為西方對23條未必完全清楚。

此外，全國政協會議10日閉幕，港星、政協委員甄子丹 10日出席會議，在入場時被媒體詢問對香港基本法23條，即「維護國家安全條例草案」立法的看法時，指出「很多委員都發表過意見，我肯定是支持的」。

至於如何看待港台電影合作、內地與香港影視發展等，甄子丹則說，「拍好電影，大家都是電影人嘛，沒有分哪個地方，都是中國的電影人」。