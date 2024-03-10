港擬增菸稅至75% 韓醫罷工當反面教材

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 公立醫院急診室180元（港幣，下同，約23美元）單次收費已近7年未加價，醫務衛生局局長盧寵茂昨日接受電視節目訪問時透露，今年內會提出公營醫療服務收費調整的初步方案。港府 會綜合考慮醫療成本、資源運用優次、對弱勢社群的照顧、社會接受程度和市民負擔能力來作出調整。另外，港府會繼續加強控菸工作，包括循序漸進增加菸稅，直到達至世界衛生組織建議的75%稅率，稍後將公布下一階段控菸措施，並會分短中長期落實。

大公、文匯報報導，盧寵茂透露，今次收費調整並不限於急診室收費，亦包括藥費等，港府希望透過調整收費，幫助低收入的弱勢社群和因病致貧的人。他引用醫管局數據表示，使用昂貴藥物的病人每年約需花費5000元買藥，5%病人的每年相關開支更高達14萬元至30萬元，「部分人原本是小康之家，但遇上大病就有財政困難，因此社會應集中資助提供協助。」

他指醫管局每年300萬名病人中，13%因正接受港府的福利援助而獲豁免收費，認為醫管局可調整收費協助更多基層人士 。他又指出，有病人在急診室和港府門診求醫後索取大批藥物，認為相關資助可更好地運用在更有需要的人身上。

對於韓國醫生罷工事件，盧寵茂覺得傷感，「看到有重病和急症病人無醫院接收，很多手術要取消，我也替韓國人民感到可憐。」他希望香港醫護界引以為鑑，視之為反面教材，「最終受害的都是人民，大家應有共同目標，防止類似事件在香港發生。」

新一份財政預算 案提出再加徵菸稅，建議每支菸稅款加0.8元，盧寵茂指提高菸稅後，菸稅占菸草售價的比率仍只有70%，未達世衛組織建議的75%，因此港府會考慮社會接受程度，循序漸進加稅，他認為，加稅是有效的控菸手段，並指去年加菸稅後，初步資料顯示吸菸率已有所下降，戒菸熱線的查詢個案亦已按年增加25%。在今年預算案公布當天，熱線查詢數字更比平日多8倍，反映加菸稅有效。