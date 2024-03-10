手術淪植物人近4年 8歲童周天瑜離世

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近4年前因醫療事故變成植物人的女童周天瑜，近日因病情持續惡化，家人終在昨日傍晚忍痛決定拔喉，結束她短短8年的一生。

大公、文匯報報導，周天瑜患癌父親於去年12月30日已在社交專頁透露愛女心臟開始出現衰竭，就算醫生使用強心藥，仍起不了很大作用。至3月7日，周天瑜父親更新女兒最新情況時，更指周天瑜近兩日腸道無法蠕動及消化食物，故需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。詎料延至昨天，再傳來噩耗。

在2018年，年僅3歲的周天瑜確診患上惡性腫瘤 橫紋肌肉瘤並曾接受化療，至2020年5月，周天瑜在瑪麗醫院接受切除腫瘤手術，期間疑發生醫療事故，心跳停頓長達52分鐘，因長時間缺氧致腦部嚴重受損變成植物人。

周天瑜父母隨後向醫管局提出民事索償，經過3年訴訟，雙方終在2023年10月達成和解協議。醫管局強調和解安排並不代表事件中任何一方負上任何責任；而周天瑜父親則指基於協議未能透露和解條款，但形容是對周天瑜最好的利益，會繼續爭取追究刑事責任。

他又指即使自己去年8月證實患上原發性惡性肌肉瘤，且已擴散至左邊肺部，需接受電療及手術，但仍無阻他為女兒討回公道的決心。

周天瑜離世的消息傳出後，大批網民昨晚湧到周天瑜父親開設的Facebook專頁「周天瑜醫療事故關注組」，並於他7日發表最新的一篇帖文內留言悼念，希望周天瑜能夠安息；又鼓勵周天瑜的家人振作，並呼籲患有癌症 的周天瑜父親，要好好照顧自己。