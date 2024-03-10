港車北上 港人消費度假新選擇 2月逾10萬輛次

「港車北上」成為香港民眾周末或假期新選擇，今年2月首度超過單月10萬輛次。（新華社）

「港車北上」自去年實施以來，愈來愈多香港 民眾透過此一方式「北上」內地消費、度假。港珠澳大橋邊檢站最新數據顯示，自2023年7月1日「港車北上」政策正式實施以來，駕駛單牌私家車「北上」的香港民眾數量持續上升，截至3月9日21時，經該站查驗的出入境「港車北上」數量已超過50萬輛次。

央視新聞報導，「港車北上」是北京當局為推動粵港澳大灣區 建設的措施之一。據官方邊檢部門指出，經統計，截至目前，完成「港車北上」邊檢備案的駕駛員已超過4.87萬人次，車輛已超過4.88萬輛次。

自政策實施以來，經珠海口岸通行的「港車北上」月均增速已超過58.17%。今年以來，「港車北上」數量月均達到9.89萬輛次。其中2月份，「港車北上」數量首次超過單月10萬輛次，較政策實施首月增長超過1490%。

數據顯示，香港民眾駕車「北上」似乎已漸成風尚，口岸「周末熱」、「節假熱」特徵更為明顯。官方統計，今年周末及節假日期間，香港單牌車日均通行量達到0.54萬輛次，占口岸小汽車總量比率超過38% 。其中，在2月13日年初四達到最高值，單日最高通行量達到8300輛次刷新紀錄。

另，據粵港澳大灣區之聲消息指，港府 運輸署10日表示，「港車北上」第22輪電腦抽籤提交申請將由11日上午10時至14日接受登記，並於15日公布抽籤結果。符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

事實上，自相關政策實施以來，微博上時常可見，不少香港民眾發文表示自己到珠海等地掃貨。有網友去年底曾指出，「據說現在港車北上『三件組』：收X寶（淘寶）、逛山姆，然後加滿油，滿載而歸」。還有網友留言，「周末的珠海印象城（山姆會員店）本來就很難找車位，港車北上掃貨就更難。不管是地下車庫還是樓頂車位，一位難求。珠海山姆儼然成為『掃貨聖地』」。