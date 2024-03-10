港府撤辣 新樓連7天成交破百宗 首9天多上月4倍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 樓市撤辣效應持續，新盤成交繼續火爆。

大公報報導，綜合市場消息及一手成交紀錄冊，一手成交自3日單日錄逾300宗後，連續7日破百宗，造就本月首9日一手交投共逾1400宗，遠超上月全月4倍；若以撤辣當日（2月28日）起計，11日共錄逾1500宗。大手客再出動，消息指，昨日錄最少7宗「一客多食」個案，涉及37伙，料成交額約2億元（港幣，下同，約2557.4萬美元）。

撤辣後貨尾盤成交熾熱，尤其現樓項目最搶手。其中本月賣約700伙暫成賣樓王的恒基地產，旗下樓花及現貨盤均爭崩頭，繼長沙灣Belgarvia Place次輪銷售近沽清後，昨日進行全新一輪銷售的鰂魚涌THE HOLBORN，開賣熾熱情況如首輪，過百人搶貨，據悉開售不消一刻，30伙由4組客瓜分，2組客各搶得8伙，其餘由2組客各買入3伙及2伙，散客「食白果」。

恒基物業代理董事及營業總經理韓家輝稱，THE HOLBORN自現樓推出後好評不絕，昨日發售的30伙，即日全數售罄，包括7伙一房及23伙開放式單位，實用面積由220至314方呎，售價由497.28萬至772.78萬元，價單呎價21907至27898元，30伙共套現逾1.7億元。項目開售至今累沽370伙，套現逾25億元。

撤辣後新盤成交一飛沖天，自上周日開始，一手連續7日破百宗。綜合市場消息指，昨單日錄得逾120宗成交，本月首9日共逾1400宗，較上月全月爆升4倍。