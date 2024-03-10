我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

港府撤辣 新樓連7天成交破百宗 首9天多上月4倍

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港樓市撤辣效應持續，新盤成交繼續火爆。

大公報報導，綜合市場消息及一手成交紀錄冊，一手成交自3日單日錄逾300宗後，連續7日破百宗，造就本月首9日一手交投共逾1400宗，遠超上月全月4倍；若以撤辣當日（2月28日）起計，11日共錄逾1500宗。大手客再出動，消息指，昨日錄最少7宗「一客多食」個案，涉及37伙，料成交額約2億元（港幣，下同，約2557.4萬美元）。

撤辣後貨尾盤成交熾熱，尤其現樓項目最搶手。其中本月賣約700伙暫成賣樓王的恒基地產，旗下樓花及現貨盤均爭崩頭，繼長沙灣Belgarvia Place次輪銷售近沽清後，昨日進行全新一輪銷售的鰂魚涌THE HOLBORN，開賣熾熱情況如首輪，過百人搶貨，據悉開售不消一刻，30伙由4組客瓜分，2組客各搶得8伙，其餘由2組客各買入3伙及2伙，散客「食白果」。

恒基物業代理董事及營業總經理韓家輝稱，THE HOLBORN自現樓推出後好評不絕，昨日發售的30伙，即日全數售罄，包括7伙一房及23伙開放式單位，實用面積由220至314方呎，售價由497.28萬至772.78萬元，價單呎價21907至27898元，30伙共套現逾1.7億元。項目開售至今累沽370伙，套現逾25億元。

撤辣後新盤成交一飛沖天，自上周日開始，一手連續7日破百宗。綜合市場消息指，昨單日錄得逾120宗成交，本月首9日共逾1400宗，較上月全月爆升4倍。

香港

上一則

港保安局長：危害國安組織「無論掛什麼頭 始終是狗肉」

下一則

傳遭美列黑名單 長鑫存儲：遵守法規 晶片用於消費品

延伸閱讀

香港23條立法「境外干預」 台陸委會：不知如何在港平安生活

香港23條立法「境外干預」 台陸委會：不知如何在港平安生活
港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」

港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」
美領事暗指港不需23條、釋黎能改善形象 公署：煽撤資

美領事暗指港不需23條、釋黎能改善形象 公署：煽撤資
香港新投資移民申請上路 門檻383萬美元

香港新投資移民申請上路 門檻383萬美元

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

2024-03-02 22:50
中國國務院總理李強2023年3月主持首場總理記者會，強調新一屆政府以人民為中心。（中新社）

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

2024-03-04 00:55

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年