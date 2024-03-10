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紀念金庸百歲 浙江故里逾800件展品 看「笑傲江湖」、「天龍八部」真跡

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

100年前，當代武俠小說作家、新聞學家、企業家、政治評論家、社會活動家金庸在浙江嘉興海寧市袁花鎮出生。金庸誕辰百周年紀念活動10日起在其故鄉浙江省嘉興海寧市舉行，其中「赤子心家鄉情──金庸百年紀念展」將展出逾800件展品，包括「笑傲江湖」、「天龍八部」手稿，多件為金庸真跡。

明報報導，明報創辦人金庸（原名查良鏞）百年誕辰，浙江嘉興海寧展開「金庸故里 『醉』美江湖」系列活動。位於海寧市康橋1924中絲文創園的金庸百年紀念展今日開幕，觀衆可免費預約入場。

在金庸故居前廣場，10日晚則有金庸誕辰主題晚會。「金庸誕辰100周年文化交流大會」11日下午在嘉興市南湖發布廳召開。金庸主題學術交流會12日上午舉行，下午則有金庸故居開放儀式暨「在海寧讀金庸分享會」。紀錄片「查良鏞」也將在系列活動期間首映。

海寧市委書記徐明良2月29日稱紀念活動重點是一場特展（金庸百年紀念展）、2大文化地標（金庸故居、金庸書院）、3條遊覽線路，亦將出版金庸相關書籍，邀請海內外專家學者研究討論，全球徵集金庸相關檔案資料，舉辦武術招式挑戰賽，發表查氏家族相關報導。

前「明報月刊」總編輯、香港作家聯會會長潘耀明指出，金庸等作家將武俠小說提升到了一個新階段，他們的作品情節生動亦展現中國文化底蘊。

另據大公報報導，金庸在老宅度過13年的時光。據「袁花鎮志」記載，海寧查氏為當地大族，且科甲鼎盛，舉人76人，登進士第者20人，清代更有「一門五進士，叔侄五翰林」的淵源家學，被康熙稱為「唐宋以來巨族，江南有數人家」。

1992年，金庸捐資300萬港元（約38.3萬美元）在嘉興學院（現嘉興大學）越秀校區北區建造了金庸圖書館，這是內地唯一一座以「金庸」命名的圖書館。

1998年，當地以原有建築為原型復建查家老宅，金庸曾為此提供建議。前廳名為「澹遠堂」，上掛康熙親筆題寫牌匾與楹聯。

圖書館 香港

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