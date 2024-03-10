傳赴港買金每克省8.9美元 內地客掃金賺差價

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2月28日至今，國際金價 連續上漲，7日刷新歷史最高紀錄；內地金價亦漲勢凌厲，上周5天連創新高，截至3月7日收盤，滬金漲1.24%。內地有媒體指部分金店的金價每克已破650元（港幣，下同，約 83.1美元）大關，遊客間更盛傳「在香港 買金每克能省70元（約8.9美元）」，由於大批旅客赴港「掃金」，周末甚至出現擠不進金店的情況。

香港01報導，記者9日到銅鑼灣一帶數間金行觀察，發現金行人流未如報導所指的擁擠。以3000元入手「小龍珠」的北京旅客就指，香港金價較內地便宜約一成，故特地前來買金送禮。

有金行職員透露指出，自通關以來，確實多了不少內地旅客赴港購買飾金，特別在假期，會有更多內地旅客光顧，他又指現在近半成客人都是內地客。雖然香港金價較內地略低，每克便宜約70元，不過他認為內地旅客不如內媒報導所指的瘋狂，買金意欲較保守，他們找到心頭好才會入手。

北京旅客Doris ，赴港旅行順道購買飾金作送禮之用。她認為內地與香港金價未有相差太遠，她購買了三粒龍珠造型的飾金，花費約3000港元，售價較內地便宜約一成。她表示，赴港主要想購買獨特款式，例如一款小熊形狀的飾金，只有香港才有售，可惜已經全部售罄，「如果（內地）也買得到，一對比就覺得沒什麼意思。」

南京旅客許小姐指香港的款式較為多元化，內地金飾金款式較為大眾，如蝴蝶結或花，而在香港可以找到字款類型飾金，如「發財」字型飾金。另有來自深圳旅客指香港金較多折扣優惠，能吸引其光顧。