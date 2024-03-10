我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

傳赴港買金每克省8.9美元 內地客掃金賺差價

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2月28日至今，國際金價連續上漲，7日刷新歷史最高紀錄；內地金價亦漲勢凌厲，上周5天連創新高，截至3月7日收盤，滬金漲1.24%。內地有媒體指部分金店的金價每克已破650元（港幣，下同，約 83.1美元）大關，遊客間更盛傳「在香港買金每克能省70元（約8.9美元）」，由於大批旅客赴港「掃金」，周末甚至出現擠不進金店的情況。

香港01報導，記者9日到銅鑼灣一帶數間金行觀察，發現金行人流未如報導所指的擁擠。以3000元入手「小龍珠」的北京旅客就指，香港金價較內地便宜約一成，故特地前來買金送禮。

有金行職員透露指出，自通關以來，確實多了不少內地旅客赴港購買飾金，特別在假期，會有更多內地旅客光顧，他又指現在近半成客人都是內地客。雖然香港金價較內地略低，每克便宜約70元，不過他認為內地旅客不如內媒報導所指的瘋狂，買金意欲較保守，他們找到心頭好才會入手。

北京旅客Doris ，赴港旅行順道購買飾金作送禮之用。她認為內地與香港金價未有相差太遠，她購買了三粒龍珠造型的飾金，花費約3000港元，售價較內地便宜約一成。她表示，赴港主要想購買獨特款式，例如一款小熊形狀的飾金，只有香港才有售，可惜已經全部售罄，「如果（內地）也買得到，一對比就覺得沒什麼意思。」

南京旅客許小姐指香港的款式較為多元化，內地金飾金款式較為大眾，如蝴蝶結或花，而在香港可以找到字款類型飾金，如「發財」字型飾金。另有來自深圳旅客指香港金較多折扣優惠，能吸引其光顧。

香港 金價

上一則

紀念金庸百歲 浙江故里逾800件展品 看「笑傲江湖」、「天龍八部」真跡

下一則

港23條立法後 保留蘋果報紙恐違法 官員：要有合理辯解

延伸閱讀

香港23條立法後 保留蘋果日報舊報紙恐違法

香港23條立法後 保留蘋果日報舊報紙恐違法
新戀情？范冰冰與型男穿「情侶裝」同遊香港

新戀情？范冰冰與型男穿「情侶裝」同遊香港
香港23條立法速過二讀 「危害統一」可判終身監禁

香港23條立法速過二讀 「危害統一」可判終身監禁
新聞眼／「23條立法」風雨23年 香港迎「國安」新歷史

新聞眼／「23條立法」風雨23年 香港迎「國安」新歷史

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

2024-03-02 22:50
中國國務院總理李強2023年3月主持首場總理記者會，強調新一屆政府以人民為中心。（中新社）

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

2024-03-04 00:55

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年