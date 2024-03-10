港保安局長：危國安組織「無論掛什麼頭 始終是狗肉」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

在立法會《維護國家安全條例草案》委員會昨日會議上，一眾議員 在審議條例時以生動的例子，與港府 官員探討草案條文的涵蓋範圍，令觀看討論的市民亦能立刻理解《條例草案》的具體內容，現場互動氣氛非常熱烈，可見不論是議員還是官員，都期望訂立更為完善的國家安全法例。

文匯報報導，立法會議員及官員在會議中熱烈互動，議員提問細緻，官員回應詳實。吳秋北議員關注到意圖危害國家安全的組織或會「掛羊頭賣狗肉」，用不同名義，例如康樂活動等名義作招攬。保安局長鄧炳強回應表示，條例規範操練的行為本身，無論「掛什麼頭」，「狗肉」始終是「狗肉」。

葉劉淑儀議員問到，早前在「屠龍小隊」的案情披露中，有涉案串謀者前往台灣參加軍事訓練，因此非常關注「非法操練」中的域外效力，又問及如有市民沒有外國國籍，但在外國讀書，而該國有的州份可能會要求其參加當地民兵訓練，類似個案應如何處理。

保安局副秘書長廖李可期回應，港府有考慮到未有外國國籍的情況，因此草案明確指出，有關的人具有某外國的國籍或居民身分，而該人為遵守該外國的法律規定而在該外國的政府的武裝部隊中服務，則不適用於非法操練罪。

盧偉國議員問道，境外勢力可能並非「敵對勢力」，是否所有境外勢力舉辦的操練，香港 居民都必須經過保安局局長或警務處處長准許才能參加。

鄧炳強回應表示，立法原意在於規管立心不良危害國家安全的操練活動，如果利用正常訓練做違法的事，提供訓練的機構並非有問題，不應該規管，「例如一個人當警察接受了訓練，出來後利用學到的知識危害社會，不能說警校有問題。」

另據中央社報導，港府在基本法23條立法草案提高囚犯減刑門檻。現行法例下，囚犯因行為良好可獲減少最多三分之一刑期，但草案提出囚犯必須被認為「不會不利國家安全」才能獲得減刑，恐影響目前涉及國安法的多案被告。