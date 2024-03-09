23條火速二讀 歐盟關注港人權 中促停止干政

香港《維護國家安全條例草案》刊憲，並在立法會進行首讀及二讀。工聯會歡迎港府盡快提交草案到立法會審議，將全力以赴參與立法工作。（中通社）

港府 就基本法23條立法，法例名稱為「維護國家安全條例草案」，昨將草案刊憲，並在立法會完成首讀及二讀。歐盟 多次就23條立法表達關注，歐盟駐港澳辦事處及多個歐洲國家在諮詢期最後一天向港府發出照會，關注立法對人權自由的影響。

明報報導，據悉，中國外交部駐港特派員公署前日覆函歐盟辦事處，批評歐方插手香港 事務及內政，對此表示堅決反對。中方在回覆中反駁，中央政府堅定支持特區政府完成23條立法，並敦促歐盟尊重中國主權、尊重香港法治，停止任何方式干預香港事務。

據報導，中方在信中反駁歐盟憂慮23條立法加劇國安法負面影響，中方稱憂慮毫無根據，並說23條立法進一步增強社會穩定及法治確定。

報導稱，針對控罪模糊的憂慮，中方說立法時會精準針對危害國家安全罪行，明確界定罪行要素，立法後特區執法部門將嚴格依據事實，依法採取執法行動，而司法機構會嚴格依法行使終審權，並說外國機構和人員的正常活動依法受保護。

報導指出，中方又說，根據國際法，國家有權基於合理的主權利益，對領土、國籍、國家安全等重大國家利益，對域外的人、財產或行為行使管轄權，形容23條立法適用於域外是「合法合理，正當必要」。

另據大公報報導，香港各大商會表示，全力支持特區政府盡快完成立法工作，為維護國家安全提供更堅實法律屏障，讓工商界能全力以赴拚經濟。

香港中華總商會會長蔡冠深指出，香港國安法和《維護國家安全條例》相互配合，能有效堵塞國安漏洞，有助推動香港繼續成為海內外投資者開拓內地及亞太區市場的首選落戶點。

香港中華廠商聯合會認為會長盧金榮表示，草案對每條罪行的定義及相關免責辯護和例外情況有清晰的界定，有助增強香港社會的穩定性和法治的確定性，令香港繼續成為創業投資的熱土。

香港中小型企業總商會表示，2019年的黑暴已充分證明強化國家安全立法的迫切需要，基本法23條的立法工作將確保香港經濟社會穩定發展。

此外，與早前港府諮詢文件相比，新草案進一步將公職人員範圍擴充至申訴專員公署、個人資料私隱專員公署及平等機會委員會的職員，較原先建議的增至13類。