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婦女節／港鐵女工程師近10年倍增 證行內女性禁忌

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

工程師行業總給人印象是「男人世界」，理科應用加上工地戶外工作，讓不少女士卻步；但隨著時代變遷，各行業再無男女之分，而兩位不同年齡層的香港女工程師跟隨自己興趣直接躋身工程界。

大公報報導，港鐵首位女性項目經理梁寶寶自認「男仔頭」，捱夜、落地盤等同男士一樣能勝任；高級建造經理梁詠茵認為女性特別細心，能更好與團隊合作，工作行業不需有性別定型，男女同樣有發揮空間。

港鐵項目及工程拓展部女工程師近十年已增加一倍。項目經理梁寶寶負責鐵路規劃、設計、土木機電等，她亦有份參與高鐵西九龍站建造，車站採用流線型玻璃天幕設計，她稱「這個天幕真的經典，是由4036塊不同玻璃組成」，形容當時建造如同「拼圖」，外觀設計特別美觀，「少女心」的她每路經西九龍站，都會停下腳步細心欣賞成果，「好似仙女散花那麼美」。

在鐵路工程工作26年的梁寶寶說，當年參與落馬洲支線建造工程，三層樓高的隧道鑽掘工程龐大，行內以前有一個禁忌是不容女性進入，「我當時都好想入去學習」曾為此而不開心，但隨著愈來愈多女性加入行業，該規矩已變成歷史。

加入港鐵逾10年的高級建造經理梁詠茵表示，初入行時，女士比例較少，每次進入地盤，男士們都會條件反射地立即穿上衣服，更連稱「不好意思」。隨著更多女士加入，男士們對於與女士一同工作早已習慣。

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