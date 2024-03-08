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婦女節／女建築師共建啟德體育園 建造業非男性專利

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港首個巨蛋主場──啟德體育園，預計年底竣工。適逢今天是國際婦女節，自2019年底起參與啟德體育園項目的3名女建築師表示，現時建造業男女比例已平衡，真正「落手」的女工程師也趨增，加上現今地盤大量應用科技，相信建造業不再是男性專利，反而女性較善於包容和關懷，可於團隊擔當互補角色。

明報報導，關善明建築師事務所資深總建築師單懿欣日常需與團隊中不同專業人員溝通，確保園內不同建築物和設施均按「建築物條例」和相關法例建造和，設計可謂項目的「大內總管」。

單懿欣說，很多時收到各方來電稱「搞不定」，最大挑戰是如何將主場館外牆的三角形面板連接起來，安裝過程產生不少摩擦，最終在其協調下工程順利完成。

主要負責園區戶外空間設計及建造的體育園項目經理周雅棋認為，女性同理心較強是最大優勢，更能協調各方需求；加上身為兩孩之母，能體會小孩及家長需要。周舉例，園區戶外空間設兒童遊樂區，會以家長角度檢視安全措施，如避免尖銳的設計、在適當位置加裝鐵閘，減低走失機率等。

有份參與主場館外場幕牆設計的博普樂思高級經理及英國註冊建築師劉芷欣稱，建造業對女性的包容隨時代漸增，現不再依靠男性，舉例過往很多圖紙都用人手畫，現時不少已數碼化，女性往往較細心，亦有較強組織能力，在工程中能確保項目順利推行。

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