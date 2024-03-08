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港澳米其林必比登 77家餐廳上榜 話題文苑飯莊入列

香港新聞組／香港8日電
米其林2024有香港7間新入圍「必比登」餐廳推介，之前發生爭議的文苑飯莊也上榜。（取材自X平台）
米其林2024有香港7間新入圍「必比登」餐廳推介，之前發生爭議的文苑飯莊也上榜。（取材自X平台）

香港澳門米芝蓮（米其林）指南 2024」必比登推介名單昨日出爐，今年共有67間香港餐廳及10間澳門餐廳入選，當中7間香港餐廳為全新上榜，包括最近成為網上熱話的文苑飯莊；日前有兩名YouTuber「有啖好食」與「點Cook Guide 」的馬田，同時上傳該店食評短片，馬田直指文苑飯莊「難食」，網友質疑「有啖好食」短片是否客觀。

綜合香港媒體指出，入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」體驗，以合理價格提供三道菜式美食，價格不超過400港元（約51.1美元）才能上榜。

文苑飯莊其實開業不足一年，位於黃大仙天馬苑商場，被譽為屋邨「隱世食館」；雖然開業時間短，地點又非主流旺區，卻因為由屢獲米芝蓮星級的潘健偉主理，所以吸引到眾多食客慕名光顧。他表示團隊非常高興，是對團隊努力和付出的認可。

七間新入選的餐廳各有賣點，包括越南餐廳Ăn Chơi以越南地道小食為主，有每日轉換地域風格的越南粉；義大利餐廳Little Napoli食材全部由拿坡里進口，薄餅現點現做；主推上海生煎包的祥興記（尖沙咀）；隱藏於屋苑商場內、主打傳統粵菜的文苑飯莊；主打傳統粵菜的生記；潮州滷水店生記滷味（西環）；以及提供多款川味小吃與地道涼皮的兩姊妹涼皮有限公司（旺角）。

生記滷味（西環店）老闆李先生表示，該店開業26年，有眾多香港粉絲，即使是過去幾年疫情關閉堂食期間，也有不少人遠道而來「斬料」加餸，因此對於今次登上米芝蓮必比登推介名單，他自信地說：「不意外！」

澳門今年也有10間食肆入選，米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示，77間入選必比登推介的食肆不僅止彰顯五光十色的港澳餐飲業文化，更反映兩地餐飲業機會處處。

香港 澳門 越南

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