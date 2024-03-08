港全速推23條 8日同日刊憲首讀 立會加開會議分秒必爭

香港基本法23條草案8日刊憲並首讀，多名赴京參加兩會的香港立法會議員7日已返港，準備出席特別會議。（新華社）

醞釀多時、全稱「維護國家安全條例草案」的香港 基本法23條立法工作成定局，港府 8日把條例草案刊憲（正式公告），提交立法會審議，處理條例草案首讀及二讀，這是首次有草案同日刊憲及首讀，顯示當局「分秒必爭」，預估下月中通過立法。

綜合中央社、港媒報導，特首李家超昨天會同行政會議召開特別會議通過條例草案，宣布於今天刊憲公布法例條文，立法會也加開特別會議首讀，下午加開法案委員會審議。多名赴京參加兩會 的香港立法會議員昨已返港，準備出席今早舉行的特別會議。

港府7日表示，全面落實基本法23條、「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，以及香港國安法所規定的憲制責任。

前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀同稱今次做法少有，認為討論時間太長會引起「無謂恐懼」，支持盡快審議。

港府表示，為23條立法既是香港的「憲制責任」，也有「確實的必要性和急切性」；香港曾經歷國家安全受嚴重威脅，尤其是2019年港版「顏色革命」、「黑暴」，帶來難以忍受的慘痛經歷。

港府宣稱，現今地緣政治更複雜多變，「國家安全風險無日無之，手法層出不窮，威脅可突如其來」，港府必須「堵塞國家安全的缺口」，盡早完成立法工作，早一日完成立法，國家安全受威脅的風險便少一日。

港府在宣布中引述特首李家超說：「我建議立法會從速展開審議條例草案，考慮包括召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，全速進行審議和完成立法程序」。李家超表示：「早一日完成立法，國家安全便早一日得到有效維護，讓香港能夠全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定」。

美國之音報導，批評者認為，新的國安條例將徹底肅殺香港社會的任何反對或異議聲音。包括美國、英國政府在內的批評者表示，新的23條立法將進一步收窄香港這個全球金融中心的自由，因為許多條例和定界過於廣泛及含糊。

分析表示，港股恆生指數5日大跌超過400點，恆生指數比1997年7月1日主權移交前超過16800點還要低，反映外資對香港失去信心。