港府削支 58大型社福機構明年起刪2-3%撥款

港府公布2024-2025年度財政預算案，圖為市民排隊領取新一份財政預算案文本。（中通社）

港府 估計2023/24年度錄得千億元（港幣，下同，約127.8億美元）財政赤字，2024/25起三個年度各港府部門都要削1%經常開支，社會福利 署昨日公布削減非港府機構（NGO）撥款方案，其中58間每年撥款多於5000萬元的機構，2025/26起兩個年度將先後削減2%及3%撥款；社福界議員狄志遠批評將小型機構負擔轉移至大型機構，並不理想，重申反對削減社福界資助。

明報報導，「財政預算案」宣布港府部門削減經常開支1%措施延長一年，勞福局長孫玉菡昨與獲社署津助非港府機構的管理層會面交代削減和紓緩安排，據悉2024/25年度所有機構不用削減津助，之後兩個財政年度獲津助逾5000萬元的機構將削減2%及3%，受影響機構占整體三分之一，餘下119間機構不受影響。

據了解，消息稱有17個獲豁免削減的開支項目，包括寄養家庭津貼、為低收入 家庭護老者提供生活津助計畫。

狄志遠認為大型機構資源調動雖較易，但負擔也較大，港府的做法讓大型機構百上加斤。他重申反對削減社福界開支，面對日益增加的精神健康、老齡化等問題，削減開支將影響服務質素，做法不恰當也不理想。

九龍樂善堂2023/24年度獲社署津助逾1.14億元，香港01報導指出，樂善堂總幹事劉愛詩表示，理解港府需要節省經常開支1%，對於營辦津助福利服務一定會有影響。她認為中型及大型津助的社福機構能與港府共渡時艱，幫助119間小型機構做法明智。樂善堂作為中型機構會願意配合，期望當經濟好轉，港府能取消相關節省經常開支方案。

劉愛詩表示，在常務總理會支持下，去年開始已作出開源節流措施；她重申暫時不會以凍薪或減少人手作節流，會以環保措施作節流，改善硬件提升服務質素，並能有效運用資源。

報導指出，同年度獲社署津助逾4億元的路德會社會服務處回覆稱，機構財政仍穩健，但不排除削減開支或影響財政及服務，正研究服務會否受影響。