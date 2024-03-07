港迎青島首批個人遊旅客 獲讚美食天堂、方便

西安、青島6日開放港澳個人遊首日，首批來自青島的個人遊旅客抵達香港國際機場，有團體在機場迎接青島旅客。（中新社）

昨天是新增西安和青島兩自由行城市首日，傍晚首批6名來自青島的自由行旅客抵港，旅發局到機場歡迎，送上禮包。西安和青島的旅客自由行赴港，每次可逗留不超過7天。港澳辦常務副主任周霽昨在北京表示會有一系列優惠政策挺港。

綜合明報、文匯報報導，首次訪港的青島新婚夫婦陳先生和陳太太，選擇香港 作為度蜜月的首站，他們形容心目中的香港是個「傳奇」，一直渴望赴港旅行，在接受辦理赴港個人遊簽註首天，他們馬上前往辦證，更希望在港豪玩、豪買，預算 花20萬元人民幣（約2.7萬美元）買名牌手袋、眼鏡等。

亦有曾多次赴港的青島美食博主讚香港是「美食天堂」，她指出，辦理個人遊簽註的過程，比以往辦理團體遊簽註快捷方便，未來會計畫再次赴港。

文體旅局長楊潤雄12及13日將先後訪問西安及青島，與省市領導會面，並出席由香港旅發局為當地旅遊業界舉辦的簡報會。

西安市出入境辦證大廳昨早有20多名市民正等候辦理出入境事宜，其中多人準備辦理往赴港澳個人旅遊簽注。

青島旅行社總經理王坤受訪時稱，出入境辦理機可自助辦理自由行簽注，毋須網上預約，只要攜帶證件按流程辦理，等候約5分鐘便能「出證」。他稱首批赴港自由行的6名青島遊客最快昨傍晚抵港，旅行社推薦很多景點，如維港、廟街夜市等。

旅發局稱機場旅客諮詢中心昨歡迎首批青島個人遊旅客，送上禮包，包括「香港夜饗樂」餐飲消費券、Hello Hong Kong主題八達通卡等，總值數百元。