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港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」

香港特派員李春／香港6日電
十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂開幕，香港特首李家超（左）與澳門特首賀一誠列席。（中新社）
十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂開幕，香港特首李家超（左）與澳門特首賀一誠列席。（中新社）

香港將加速基本法23條國安立法，在北京出席人大政協會議的香港立法會議員開幕即告假返港參加立法會會議。在北京的香港特首李家超也說，國家安全風險千變萬化，要提早返港盡快23條立法，相信港府很快會向香港立法會提交立法草案。

綜合港媒報導，有消息指出，預料23條立法詳細內容即將出台，最快可於下周三立法會大會加議程首讀。據悉，當局有意趕在國家安全日、即4月15日前，完成23條立法工作。

多名身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，接到通知5日晚上乘飛機從北京回港。有政界人士表示，4月15日是全民國家安全教育日，加上「十．一」75周年活動將啟動，估計23條要趕在4月通過。

正在北京出席人大政協兩會的港區人大代表和政協委員中，多名身兼香港立法會議員者都請假返港，說要出席立法會6日3個委員會的聯席會議。預料在聯席會議上，港府官員亦會出席報告諮詢結果。消息指，港府短期內將向立法會提交法案，立法會將加開會議審議。

到北京出席人大會議開幕式後，李家超說國家安全風險無日無之，千變萬化，會盡快完成23條立法，早一日完成立法，就早一日維護好國家安全。港府首要任務是總結好諮詢的意見，參考外國經驗，融入草案條文，港府團隊正努力不懈工作，完成準備工作後會盡快提交立法會審議。

中央社報導，香港保安局局長鄧炳強5日公開談及基本法23條立法時，形容香港監察及國際特赦組織為「反華組織」，又點名批評英國和美國官員對23條的言論，態度強硬。

鄧炳強說，留意到有外部勢力「抹黑」23條立法，包括英國外相卡麥隆；他形容卡麥隆對23條的言論是雙重標準，質疑英國「自以為仍處於百多年前的帝國時代」。

鄧炳強又把矛頭指向美國駐港澳總領事梅儒瑞。梅儒瑞早前接受外媒訪問時說，香港的網路連接和數據安全問題，已經令一些美國公司在訪港時需要使用即棄手機和電腦。

針對23條立法，梅儒瑞認為，在2020年的國安法之後，香港最不需要的，就是更多非常廣泛的新罪行。

據報導，鄧炳強就此表示，非法竊聽是美國的「專長」，美國甚至會「竊聽外國元首」，質疑在美國做生意的人是否也要使用即棄電話；他強調香港根據法令保障安全，是天經地義的事。

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