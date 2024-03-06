鄭雁雄籲擦亮香港金融中心招牌 李家超勉在京港生當合作橋樑

香港特首李家超5日下午在北京會見媒體，勉勵在京港生擔當兩地合作橋樑。（中通社）

十四屆全國人大二次會議香港 代表團昨日下午舉行全體會議，審議政府工作報告。16位港區全國人大代表踴躍發言，普遍高度評價工作報告，並結合香港實際發表意見建議。全國人大代表、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄表示，擦亮香港國際金融中心金字招牌。

綜合大公、文匯報報導，鄭雁雄表示，香港具備發展新質生產力的歷史積澱、基礎條件、獨特優勢和現實需要，必須抓住國家構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力的歷史性機遇，積極主動作為，展現香港擔當，作出香港貢獻。

鄭雁雄還強調，香港國際金融中心既是香港的亮麗名片，也是國家推進金融強國建設的寶貴財富和重要一環。香港是匯聚國際金融資 本的「超級聚寶盆」，是對接國際金融規則的「超級聯繫人」，是運籌對外金融關係的「超級支撐點」；因此，香港要擦亮國際金融中心這塊金字招牌，在金融強國建設中當好排頭兵。

此外，香港特區行政長官李家超昨日下午在北京出席由香港北京高校校友聯盟舉辦的「肩負使命共創未來」2024在京港生座談會，探討青年人如何以自身所長貢獻國家所需。20多位來自北京多所高校不同專業的港生參與會面交流，和李家超分享了他們在北京學習和生活點滴和生涯規畫。

李家超致辭時，勉勵在座的香港青年繼續努力發揮自身所長，在國家的廣闊空間大展所長，並擔負香港與內地合作的重要橋梁，貢獻國家高質量發展。