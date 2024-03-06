我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

爛賭欠債父 拋7歲兒落街再跳樓 父亡子命危

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

九龍城爛賭男子因嗜賭成性，疑不堪債台高築萌生歪念，前晚攜同7歲兒子到九龍城廣場6樓天台停車場，哄騙「騎膊馬」騎脖子，兒子騎上他的肩膀後，將兒子從天台拋落樓後再跳樓自殺，結果父死子命危，警方將案件列作企圖謀殺及自殺。男童母親表示，與丈夫分居一段時間，不知他的財務狀況。

大公、文匯報報導，男死者姓馬（58歲），生前曾任運輸工人，後轉職的士司機，與妻子育有一子。死者的分居妻子沈女士昨在社工陪同下探望重傷兒子，她表示，丈夫過往沉迷到澳門賭博，所以與丈夫已分居一段時間，兒子仍跟爸爸同住，她經常會探訪兒子，但夫妻倆甚少對話，所以不清楚死者債務情況。她指兒子脾臟破裂、氣管受創，發高燒，仍然昏迷。

報導指出，前晚8時許，馬父攜同兒子離家到賈炳達道九龍城廣場遊逛，期間到達6樓天台停車場，現場閉路電視拍攝到馬父哄兒子玩「騎膊馬」，但兒子騎上他的肩膀後，馬父突然行近天台邊緣將兒子從高處拋落樓，繼而一躍跳下，父子重傷昏迷倒卧在九龍城廣場後巷。直至晚上約9時28分，九龍城廣場保安員巡經後巷發現父子二人昏迷地上，隨即報警。其中父親被送往廣華醫院證實死亡，兒子則送醫搶救，情況危殆。

報導稱，重案組探員通宵封鎖現場調查，經翻查閉路電視片段發現男死者在天台將兒子拋下再跳樓自殺，但未有檢獲遺書，案發原因有待進一步確定。

澳門

上一則

鄭雁雄籲擦亮香港金融中心招牌 李家超勉在京港生當合作橋樑

下一則

港撤辣內地看樓增10倍 租金回報率高 狂吸50團南下

延伸閱讀

「好藥港用」 兩款獲批內地治癌新藥到港

「好藥港用」 兩款獲批內地治癌新藥到港
香港新疆化？港警擬設2000監視器 可能加上人臉辨識

香港新疆化？港警擬設2000監視器 可能加上人臉辨識
炒股欠高利貸 上海股神曹欣跳樓亡

炒股欠高利貸 上海股神曹欣跳樓亡
紐大18歲女子跳樓亡 身分不明

紐大18歲女子跳樓亡 身分不明

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠