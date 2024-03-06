爛賭欠債父 拋7歲兒落街再跳樓 父亡子命危

香港示意圖。(圖：shutterstock)

九龍城爛賭男子因嗜賭成性，疑不堪債台高築萌生歪念，前晚攜同7歲兒子到九龍城廣場6樓天台停車場，哄騙「騎膊馬」騎脖子，兒子騎上他的肩膀後，將兒子從天台拋落樓後再跳樓自殺，結果父死子命危，警方將案件列作企圖謀殺及自殺。男童母親表示，與丈夫分居一段時間，不知他的財務狀況。

大公、文匯報報導，男死者姓馬（58歲），生前曾任運輸工人，後轉職的士司機，與妻子育有一子。死者的分居妻子沈女士昨在社工陪同下探望重傷兒子，她表示，丈夫過往沉迷到澳門 賭博，所以與丈夫已分居一段時間，兒子仍跟爸爸同住，她經常會探訪兒子，但夫妻倆甚少對話，所以不清楚死者債務情況。她指兒子脾臟破裂、氣管受創，發高燒，仍然昏迷。

報導指出，前晚8時許，馬父攜同兒子離家到賈炳達道九龍城廣場遊逛，期間到達6樓天台停車場，現場閉路電視拍攝到馬父哄兒子玩「騎膊馬」，但兒子騎上他的肩膀後，馬父突然行近天台邊緣將兒子從高處拋落樓，繼而一躍跳下，父子重傷昏迷倒卧在九龍城廣場後巷。直至晚上約9時28分，九龍城廣場保安員巡經後巷發現父子二人昏迷地上，隨即報警。其中父親被送往廣華醫院證實死亡，兒子則送醫搶救，情況危殆。

報導稱，重案組探員通宵封鎖現場調查，經翻查閉路電視片段發現男死者在天台將兒子拋下再跳樓自殺，但未有檢獲遺書，案發原因有待進一步確定。