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港搗破4毒倉逾1680萬美元毒品 拘8人最小15歲

香港新聞組／香港5日電
港府警務處4日在灣仔警察總部舉行記者會，說明查獲4毒倉，估計市值約1.33億港元，有8人被拘捕，其中包括一名15歲學生。（中新社）
港府警務處4日在灣仔警察總部舉行記者會，說明查獲4毒倉，估計市值約1.33億港元，有8人被拘捕，其中包括一名15歲學生。（中新社）

有活躍香港的販毒集團涉招攬「搵快錢」（短時間內賺高收入）心態年輕人，分別到外地提取毒品或在港接收「毒郵包」，引起警方關注。

文匯報報導，毒品調查科與有組織罪案及三合會調查科（O記）過去一連三日突擊搜查全港多區目標廢置汽車、貨櫃辦公室、私人住宅及迷你倉等地點，搗破4個販毒集團的毒品儲存倉庫、包裝工場及儲存中心，共檢獲95公斤可卡因、72公斤氯胺酮及10.4公斤大麻花，市值約1.32億（港元，下同，約1686.7萬美元）。

行動中拘捕8人，大部分為年輕人，包括一名年僅15歲男學生，警方正全力追查幕後集團主腦及成員，不排除有更多人被捕。

被捕8名男子1人為60歲，7人年齡介乎15歲至27歲，包括販毒集團骨幹成員，全部被暫控「販運危險藥物」罪，分別於3月2日及昨日被押上法院提堂。

毒品調查科與O記探員2月29日掩至土瓜灣一目標大廈埋伏，其間截查一名15歲職業訓練局男學生搜出約250克氯胺酮，之後在土瓜灣及上水一住宅單位再檢獲約3公斤氯胺酮，拘捕一名27歲男子。

經調查後，警員發現販毒集團有「毒郵包」即將由歐洲寄抵香港。翌日，探員聯同海關合作從大批赴港郵包中搜出7個「毒郵包」，檢獲約36公斤氯胺酮。行動中，共檢獲39公斤氯胺酮，市值約1800萬元。

毒品 香港 大麻

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