政協工作展望連2年未提港 劉兆佳：代表香港趨穩定

政協主席王滬寧昨天在兩會 發表任內首份工作報告，報告的工作展望繼續未提港澳內容。王的工作報告回顧去年時就港澳事務著墨不多，篇幅約50字，較去年80字進一步縮減。提及研究促進港澳青年融入國家發展大局，但自港區國安法實施後首次沒談國安。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為代表香港 問題趨穩定，因國安格局已徹底重塑，基本法23條立法無懸念。他說王滬寧提港澳青年，反映中央認為青年工作不足，有待加強。

明報報導，報告回顧過去一年工作，表示全國政協研究如何促進港澳青年較好融入國家發展大局等，組織深化港澳與內地交流合作的專題視察，完善聯繫港澳政協委員工作機制。而在展望來年工作的章節，則繼去年後再度未提港澳。近年政協報告涉港內容均談及國安，今年未提國安或23條。

報導引述劉兆佳表示，近年政協報告關於香港的篇幅一直減少，代表香港問題趨穩定，中央較關注國家經濟、中美關係等。對於今年報告沒談本港國安問題，劉認為國安形勢有改善，外部勢力受壓制，格局已徹底重塑，「有必要說那麼多嗎？」亦毋須刻意督促政協委員大力支持立法。今年報告提到促進港澳青年融入國家發展大局，劉說反映中央認為青年工作有不足，冀透過加強青年教育、為他們創造機遇，避免青年再受「反中亂港」思想煽動。

報導稱，全國政協陳清霞認為，今年報告較以往簡短和具體，訂立國安法後本港問題基本已解決，不再需特別強調香港事務。她說本港只是國家其中一個特區，報告不應凸顯香港。另一全國政協容永祺認為，政協工作報告屬全國層面，不多提香港屬正常。

據報導，港澳辦主任夏寶龍前晚會見港區政協時稱要協助港府 拚經濟，身兼廠商會會長的全國政協盧金榮認為，香港應有更多創新發展模式及方向，被問現時招數是否不夠創新，他說當局很努力，大家要努力和配合，需做好旅遊和國際聯繫。