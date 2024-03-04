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香港屯門41米長氣球龍破金氏紀錄 60人以3.8萬顆紥作

香港新聞組／香港4日電
香港屯門一家商場三層樓高中庭內，人們在欣賞氣球龍。（新華社）
香港屯門一家商場三層樓高中庭內，人們在欣賞氣球龍。（新華社）

甲辰龍年春節期間，香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，一條41.77米長的巨龍駕著祥雲盤旋遊走，金色鱗片彷彿為龍身鍍上了一層金光，威猛飄逸，栩栩如生。許多市民在現場拍照圍觀，嘖嘖稱奇。從業十多年的氣球師彭思泰希望有朝一日，能把展示中國文化的氣球創作推向世界，「這是我的氣球夢。」

新華社報導，這條龍由3.8萬個氣球手工紥作而成，如此巨型的氣球龍，在香港還是第一次展出。1月24日經現場認證，該作品以世界最大的氣球龍造型創下了金氏世界紀錄。

適逢龍年，彭思泰與屯門市廣場達成了合作意向，邀請同行和香港城市大學氣球協會及一所中學的學生，組成60人團隊共同製作這條巨龍。

在香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，人們在欣賞41.77米長、由3.8萬個氣球手...
在香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，人們在欣賞41.77米長、由3.8萬個氣球手工扎作而成的巨型氣球龍。（新華社）

「中國人心中龍的形象是馬面、鹿角、蛇身。」他指著不同部位講解。畫龍難在「點睛」。「眼珠的位置很重要，近了顯凶，遠了又會呆，要既威猛又祥瑞，拿捏得當。」他打了十多遍草稿，邊製作邊修改，直到滿意為止。

「此次造型是飛龍在天，吊掛的時候，如何處理形態和力度的平衡，都是極大的挑戰。」團隊從1月20日開始動手，夜以繼日地趕製，最終完成一條41.77米長、無任何骨架支撐的巨型祥龍。金氏紀錄認證官大為讚嘆，說沒見過如此精緻的氣球造型。

在香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，人們在欣賞氣球龍。（新華社）
在香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，人們在欣賞氣球龍。（新華社）

彭思泰原先的職業是魔術師，轉行純屬偶然。彭思泰的作品在美國奪過冠，也在新加坡等國破過當地的紀錄。他問自己，什麼時候能在香港創個世界紀錄，讓親朋好友在家門口就能看到自己的氣球作品？

夢圓龍年。「祥龍是我從業以來最難忘的一個作品，創紀錄的那一刻對我來說，就是夢想成真。」他說。

氣球 香港 新加坡

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