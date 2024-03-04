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港樓撤辣激活新盤 138伙半天搶光 4天成交抵上月8成

香港新聞組／香港4日電
香港財政預算案日前公布「撤辣」政策，首個全新樓盤3日首輪推138單位，4小時內悉數沽清。（中新社）
香港財政預算案日前公布「撤辣」政策，首個全新樓盤3日首輪推138單位，4小時內悉數沽清。（中新社）

香港財政預算案公布全面「撤辣」，引爆樓市積壓已久的購買力，尤其撤銷額外印花稅（SSD）及取消按揭壓力測試，更完全改造樓市生態。於撤辣後首個全新樓盤、恒地旗下長沙灣Belgravia Place第1期，昨首輪推出138個單位受熱捧，超額收票逾30倍，4小時內悉數沽清。

大公、文匯報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該樓盤八成買家是用家，投資者占兩成，反映市場轉勢向好，吸引大批買家入市。他又稱撤辣後樓市交投明顯活躍，尤其是一手市場，過去4天錄得約220宗成交，相等於上月全月一手交投的八成，當中包含不同類別新盤，由細價盤至豪宅交投均有。

Belgravia Place第1期昨日首輪銷售138伙，作為龍年「頭炮」兼財政預算案「撤辣」後首個發售的全新盤，人流一度逼爆美麗華展銷廳，最終開售半日即全數沽清。恒基物業代理營業部總經理林達民表示，有4至5組客購入多過1伙，當中更出現「一客三食」甚至「一客四食」，最大手買家斥近2000萬元（港幣，下同，約255.4萬美元）購入4伙一房戶。發展商昨晚宣布加推208單位。

他續指，買家以年齡31至45歲的年輕人占八成最多，不少屬轉租為買，而非永久居民買家亦有所增加。大部分首輪入市的買家早於財政預算案公布前已計畫置業，直至樓市全面「撤辣」後增強置業信心，加快拍板入市。

從事管理行業的趙小姐昨日斥資400多萬元購入一房單位自住，「好開心可以上車」。她指已計畫5至6年準備入市，現時樓價已跌至合理水平，認為現時是入市良機。她又相信「撤辣」後會有更多人入市，樓市會慢慢回升轉旺。

美聯物業港澳住宅部行政總裁布少明昨指，賣樓現場人山人海，有近10組「大手客」指有興趣買兩間，同時作自住及投資用途。他又估計，本月一手市場非常暢旺，預料有2000宗以上成交。

另方面，發展局局長甯漢豪昨稱，政府有信心於未來5年可供應承載8萬伙私營房屋單位的土地，相信房屋供應和需求差距將會收窄，市場不會再供不應求，因此預期樓價不會再因受壓而飆升，市民毋須擔心樓市熾熱。

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