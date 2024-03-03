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港勞參率57%新低 輸美日星韓 2050年人口老化料冠全球

香港新聞組／香港3日電
香港勞動人口參與率跌至57.1%，比不上美、日、星、韓等已發展國家，議員建議港府進一步放寬退休年齡。（中通社）
香港勞動人口參與率跌至57.1%，比不上美、日、星、韓等已發展國家，議員建議港府進一步放寬退休年齡。（中通社）

港府統計處公布最新的人口推算數字，香港勞動人口參與率已跌至1985年有紀錄以來最低的57.1%，及不上美、日、星、韓等已發展經濟體，據估計香港將在2050年成為全球人口最老化地區。學者認為，勞動人口減少對公共財政構成嚴峻壓力，長遠將影響薪俸稅等收入，社福界議員狄志遠建議港府善用香港勞動力，進一步放寬退休年齡。

明報報導，香港連兩年財赤逾千億（港幣，下同，約127.7億美元），雖然財政司長陳茂波稱經濟前景樂觀，但香港2021年中65歲或以上人口占比20%，2026年中增至26%，到2046年中預計遞增至占36%，料長者相關的公共福利開支及醫療開支將不斷增加。15至64歲人口占比則預料下降，2021年中占68%，到2046年將降11個百分點至57%。

據報導，香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝認為，人口老化下為香港帶來長遠公共財政嚴峻壓力，而近年占港府主要收入之一的賣地收入大減，同時在勞動人口減少下，可預期薪俸稅收會減少。

報導稱，葉又認為，公共福利開支「要使就要使」，不過港府要思考如何維持公共財政可持續性。他舉例，為長者及合資格殘疾人士提供的「2元乘車優惠計畫」原意鼓勵長者更多外出，目的已達，令長者社區生活及社交圈子拉闊，問題是「需要這麼多錢（公共開支）去達到這個目的？」

報導說，新一份《財政預算案》提出檢討這項計畫，葉認為可循「市場分擔」方向減港府負擔，在港府與交通工具營運商更新車費協議時，加入要求共同分擔長者車費優惠。

報導引述狄志遠表示現時人力結構不理想，教師或公營機構專業人士退休年齡60歲，要繼續工作往往只獲合約形式續聘，薪酬、職位及待遇未能維持；同時不少學生畢業後都不欲留港，令勞動力流失。

報導指出，日本2021年修訂法例將退休年齡延長至70歲。狄志遠建議研究進一步推動延後退休年齡，讓有意繼續事業者以原有職位及待遇就業，年長人士若可繼續就業，可在社會有投入感及參與感，同時有助紓緩財政壓力。

香港 港府 退休

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