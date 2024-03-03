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前港澳辦主任張曉明被拔政協副秘 傘運曾言「太陽照常升起」

香港新聞組／香港3日電
被免去全國政協副秘書長職務的張曉明長期在港澳系統工作，與香港政界人士熟稔。（視頻截圖）
被免去全國政協副秘書長職務的張曉明長期在港澳系統工作，與香港政界人士熟稔。（視頻截圖）

央視新聞聯播報導，一連兩天的全國政協常委會會議2日在北京閉幕，會議通過免去張曉明全國政協副秘書長職務的決定。張曉明今年將滿61歲，江蘇泰興人，他在港澳系統工作超過30年，先後擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任，與香港政商界人士熟稔。

綜合香港電台、香港01報導，張曉明在處理港澳事務期間，曾多次開腔評論香港政治議題，引起外界關注。包括形容支聯會能「活下去」、雨傘運動爆發期間稱「太陽照常升起」、特首地位超然於三權等。

張曉明被免職消息2日公布後，香港多個建制派政黨成員及全國政協或人大回應事件，綜合他們的回應均是：「未知詳情，可能另有工作安排，不宜評論。」

2020年張曉明被免去港澳辦主任一職，改任分管日常工作的副主任，仍屬於正部級官員；他在2022年獲任命為第13屆全國政協副秘書長，其後離開港澳辦。本身是19屆中央委員的張曉明，在當年舉行的中共20大沒有再連任中委。

時任中聯辦主任張曉明在2014年8月提出「活著論」，張曉明與泛民人士會面時指，內地不能容許一個要求結束一黨專政的組織存在，形容支聯會能「活下去」。張曉明事後曾澄清，其原話是在「一國兩制」下，宣稱以「推翻一黨專政」為宗旨的支聯會，現在還能舉行各種活動，支聯會成員還可以當選立法會議員，本身就體現了一種很大的政治包容。

同年10月，雨傘運動爆發，時任中聯辦主任張曉明出席國慶活動時，被問到對傘運的回應。張曉明則舉手指天，稱「太陽照常升起」。

2015年9月，張曉明稱「特首地位超然」，他出席基本法頒布25周年研討會時表示，「行政長官具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位」，至於三權分立對香港只有參考價值，認為香港情況並不適用三權分立。言論惹來爭議，大律師公會曾發聲明指關注言論，認為張的言論引起公眾憂慮，公會感到遺憾，而泛民主派議員亦批評張曉明的言論破壞香港核心價值。不過，時任特首梁振英則指，特首地位「確實係超然」。

2020年8月，美國財政部制裁10多名中國、香港官員，港澳辦常務副主任張曉明是其中之一，他當時回應指：「深以為榮」。

香港 國務院 財政部

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