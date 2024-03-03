香港食貓狗只囚半年 去年投訴飆升30倍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有傳媒踢爆近日有人走私已煮熟的貓狗肉到港，以「M」代表貓和「G」代表狗作暗號，公然在持牌新鮮糧食店出售。有關傳媒把購得的可疑肉類交由實驗室檢驗，證實是貓肉和狗肉。香港 過去幾年只有零星食貓狗事件，但漁護署去年卻接獲35宗食用貓狗的投訴，按年急升逾30倍。

綜合大公報等港媒報導，旺角上海街4名越南 人日前遭警拘捕，他們涉嫌以貓狗肉作食物。消息指，有人不但在無牌餐廳公然銷售貓狗肉，甚至明目張膽在網上宣傳。

香港過去幾年只有零星食貓狗事件，但去年急升逾30倍，顯示《貓狗規例》規定食貓狗只須坐監半年的懲處毫無阻嚇力，更較虐待動物須坐監3年為低，漁護署將考慮加強罰則。

近期即時通訊軟件微信 上有內地帳戶聲稱，出售「M肉」和「G肉」，有關帳號更上載多條烹煮肉類的影片、準備發貨的盒裝肉照片，以及貨物運到香港的影片，聲稱佐敦新填地街一間店鋪出售這些貓狗肉，且附有10多張越南文的菜式名稱及其電話號碼。

被指控的店鋪負責人矢口否認賣貓狗，辯稱是正當售賣家禽。食環署證實去年曾接獲兩宗關於該店鋪賣狗肉的投訴，因巡查未有發現而沒再跟進。漁護署表示，昨日在涉事店鋪檢獲懷疑用作食物的狗肉或貓肉，安排化驗證實是貓肉和狗肉，昨早宣布會根據《貓狗規例》起訴涉案4名越南人，據了解，涉案4人中有3人持行街紙留港。

漁護署、食環署和執法部門在2月29日展開聯合突擊行動，在旺角上海街一單位內檢獲約35公斤狗肉和貓肉，並拘捕一名50歲越南籍男子，單位內另有兩男一女同鄉。