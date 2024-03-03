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福來上海麵、馮祥記… 港老品牌紛倒閉 童年回憶熄燈

香港特派員李春／香港3日電
荃灣50年老麵店「福來上海麵」宣布歇業，令粉絲不捨。（取材自Instagram）
荃灣50年老麵店「福來上海麵」宣布歇業，令粉絲不捨。（取材自Instagram）

港府新預算案公布，因「辣招」等重稅全撤，樓市開始有暖風，但多個行業仍呈頹勢，接連有建築業、餐飲業等公司倒閉，也有食肆突然加價，引起網民砲轟。

香港荃灣，不僅大牌的馬莎以搬遷為由結業，有44年歷史的大型建築公司馮祥記集團，1日宣布倒閉。馮祥記向員工發通告說，由於資金周轉問題，已經進入清盤程序，遣散所有員工。香港公積金管理局說，馮祥記旗下有多個公司參與強制性公積金，包括「祥記馮祥建築有限公司」、「逢利工程有限公司」及「進科亞洲有限公司」等，這些公司在去年個別月份及今年1月有拖欠供款的情況。

荃灣近50年老麵店「福來上海麵」宣布歇業，令粉絲不捨。（取材自Instagram...
荃灣近50年老麵店「福來上海麵」宣布歇業，令粉絲不捨。（取材自Instagram）

香港餐飲業仍是經濟不景重災區，在老區荃灣經營近半世紀的老麵店「福來上海麵」，原公布說1月結業，但拖到2月底才關門。這間麵店主打菜肉雲吞麵、豬手麵、炸豬扒麵等港式餐飲，為不少荃灣人的「童年回憶」。與其相似的是荃灣區內經營達30年的「入口店零食店」，這間店因訂購外地零食服務，零食款式特別多，該區中學生們放學後最愛光顧，但店東最新宣布，會在3月底「光榮結業」。

也有食肆不結業但大幅加價，也算香港茶餐名店的佐敦澳洲牛奶公司茶餐廳，宣布3月開始加價，香港人稱之為「澳牛」的茶餐廳，主營茶餐。有食客發現，新加價後，早餐和快餐如火腿通粉加咖啡一份，售價由原43港元加到48港元，茶餐最貴的加到58港元一份。香港網民對倒閉的店深表同情，但對加價的店深表痛恨，食客紛紛在網上留言表達不滿，有人甚至說「餓死都不會吃」。

香港新聞組／香港3日電

老牌承建商馮祥記集團1日突然宣布結業，文匯報報導，勞工及福利局局長孫玉菡2日表示，勞工處已第一時間採取行動，初步了解該公司聘用約120名員工，並牽涉到二判、三判，勞工處及相關工會將為受影響員工提供協助。

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑指，事件或影響其他與馮祥記有合作的承建商，其中一間建築公司就被拖欠高達6000萬港元（約766.4萬美元）的工程費，有公司則被拖欠逾千萬元搭棚費，令人憂慮或會出現「骨牌效應」，發生倒閉潮。

香港 勞工 澳洲

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