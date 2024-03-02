我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

美領事暗指港不需23條、釋黎能改善形象 公署：煽撤資

香港新聞組／香港2日電
香港市民1日到位於中環的美國駐港總領事館前，譴責美國妄議抹黑香港基本法第23條立法，干預香港事務。（中新社）
香港市民1日到位於中環的美國駐港總領事館前，譴責美國妄議抹黑香港基本法第23條立法，干預香港事務。（中新社）

香港基本法23條立法諮詢上月結束，美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）指港區國安法實施後香港最不需要更多、更廣的新罪行，他認為，釋放黎智英及其他因為政治言論而監禁的人，改善香港國際形象的效果比起舉辦金融峰會和旅遊推廣活動都要大。中國外交部駐港特派員公署昨指梅儒瑞抹黑國安法和23條立法，煽動美資企業撤資離港。

明報報導，港府昨稱對梅儒瑞「危言聳聽言論，表示強烈不滿和譴責」，稱梅儒瑞對正在審訊的案件妄加評論，無視法治精神，要求美方停止干預香港事務。外交部駐港特派員公署昨指梅儒瑞抹黑國安法和23條立法，煽動美資企業撤資離港。

據報導，梅儒瑞日前接受彭博訪問，是他2022年上任後首次受訪。他提到，有美國公司赴港時因憂慮網路連接問題和數據安全，在香港會用「拋棄式」手機及手提電腦。他指香港開始試圖從網路刪除某些內容及封鎖某些網站，「當政府開始網路審查，情況猶如滑坡，何時才會終止？」

報導引述梅儒瑞認為，相比舉辦金融峰會和旅遊推廣，釋放黎智英及其他因政治言論入獄者更能改善香港國際形象，又稱美方固然期望與香港維持良好經濟關係，惟優先關注的是政治範疇。至於就基本法23條立法，他指美國政府「主動決定不參與」諮詢，認為應由港人提供意見。

報導指，港府發言人回應稱，每個國家都會制定國家安全法律，美國最少有21部，以國安為名簽發的行政命令更不計其數，「動輒通過祕密監視、非法監聽、全球追捕等手段打壓異己」，美方無資格「指手畫腳」；梅儒瑞執意無視香港就23條立法的憲制責任和實際需要抹黑，與他所稱希望與香港有更好的關係背道而馳。港府又稱香港法院獨立審判不應受任何干涉，梅儒瑞妄加評論黎智英案不恰當也無視法治精神。

報導說，另外澳洲外交貿易部昨亦發聲明，關注港區國安法之後基本法23條立法將進一步侵蝕權利和自由。澳洲當局擔心法例可能限制香港境外人士、包括居澳人士的權利和自由，已將憂慮轉達港府。澳洲當局又呼籲港府要考慮立法對香港作為國際金融中心和營商地方的影響。要工作是在政治領域。」

香港 港府 澳洲

上一則

北京劃設領海基線 涵蓋北部灣北部

下一則

假星巴克招加盟商還在中國開50分店 詐財逾4000萬

延伸閱讀

「香港：自由的最後日子」 好萊塢上映獲共鳴

「香港：自由的最後日子」 好萊塢上映獲共鳴
美國會委員會提名黎智英等4人角逐諾貝爾和平獎

美國會委員會提名黎智英等4人角逐諾貝爾和平獎
聯合國人權審議關注國安法、黎智英案 港官員駁斥

聯合國人權審議關注國安法、黎智英案 港官員駁斥
黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護

黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年