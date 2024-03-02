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維港每月煙火最快5月登場 今年訪客料升35%

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府全力推動旅遊業發展，財政預算案增撥近11億元（港幣，下同，約1.4億美元），推動未來3年的旅遊相關工作。旅發局預測，今年將有約4600萬名遊客訪港，按年上升35%，回復至疫前約七成。旅發局計畫，預算案提出的維港每月舉辦煙火及無人機表演，將於5、6月開始，每月配合節慶或盛事舉行。

明報報導，旅發局預計每名過夜旅客平均消費按年跌16.4%至5800元，停留日數料由3.6晚縮短至3.2晚。局方解釋，由於去年通關後探親客增多，消費數字隨留港日數上升。旅發局調查顯示，內地過夜旅客購物占其消費比率下跌，由2018年61%降至去年49%。

另據大公報報導，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，希望串連零售、酒店和餐飲業，在舉行表演或大型項目的日子，提供酒店或餐飲優惠，吸引旅客。有旅遊業人士認為，煙火表演恆常化，方便遊客安排行程，對短途市場遊客有相當吸引力。

港府為未來三年推動旅遊相關工作，額外預留10.95億元，當中向旅遊事務署增撥2.24億元，向旅發局增撥8.71億元。旅發局去年底預測，今年約有4600萬人次訪港，回復至疫情前2018年的70%，預計至第四季進一步升至75%。旅發局預計，今年旅客平均留港3.2晚，與2018年的3.1晚、2019年的3.3晚相若。

旅發局最新數據顯示，去年過夜旅客人均消費6900元，超過2018年的6600元；不過夜旅客人均消費1300元，低過2018年的2200元。

旅發局表示，香港與其他地區例如新加坡、泰國的復甦步伐相若，有關地區在全面通關後第二年，旅客數字約為疫前七成。而香港去年全面撤銷旅遊限制後頭幾個月，訪港旅客主要來探親，留港時間較長，第一季留港4.9日，消費也相應較多，人均消費曾高達9700元，至第四季回復至約6100元水平。

楊潤雄昨日在闡述預算案記者會上表示，港府並非期望單靠平均每月舉行一次煙火或無人機表演，便可吸引大量遊客專程來港，而是以整個配套看，令遊客「有逗留多一晚的想法，或者留晚一點、吃完晚飯，欣賞完表演才離開的吸引力，亦令他們在香港的旅遊體驗更豐富。」

港府 預算 香港

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