香港新投資移民申請上路 門檻383萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府積極「搶企業、搶人才」，同時亦「搶資金」。新一份財政預算案提到「新資本投資 者入境計畫」（俗稱「投資移民 」）的進度。

大公、文匯報報導，財經事務及庫務局局長許正宇昨出席記者會重申，該計畫1日起正式接受申請，投資推廣署將於短期內公布相關細節，期待新計畫有助增強香港 資產、財富管理和相關專業界別的發展優勢，以及支持創新科技產業發展。

香港曾在2003年實施「投資移民」計畫，最初投資門檻為650萬元（港幣，下同，約83萬美元），2010年提升至1000萬元，有關計畫最終在2015年停辦。港府2023年10月宣布重啟「投資移民」計畫，申請門檻提升至3000萬元（約383.2萬美元），並規定當中至少300萬元要投資於支持創科的「資本投資者入境計畫投資組合」，其餘2700萬元可投資的資產包括股票、債券等金融資產，以及非住宅房地產等，屆時投資者即可連同其配偶、伴侶及18歲或以下未婚的子女一併享有本地的居留權。

有移民顧問公司曾預期新「投資移民」首年可接獲5000宗申請，如果預測成真，按每宗3000萬元計，則新「投資移民」首年已可為香港帶來1500億元資金。而舊版「投資移民」實施12年間，接獲約4.5萬宗申請，其中約3.5萬宗獲批，期內「吸金」逾3000億元。

德勤中國民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚建議，港府應對現行的基金和單一家族辦公室稅務優惠制度進行「升級」，以應對不斷變化且日益嚴峻的市場環境，以更具針對性的方式提升香港的競爭力。例如取消「5%附帶收入」門檻，即對「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免，以及擴大「合資格資產」的定義以包括藝術品與數字資產等投資。

羅兵咸永道香港私人客戶和家族企業服務稅務合夥人王曉彥表示，為進一步提高新「投資移民」計畫的吸引力，建議擴大可接受的投資資產類別以涵蓋更多的合資格集體投資計畫和符合條件的保險產品。