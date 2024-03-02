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香江觀察／西九財困圖賣地 金鐘廊「寶地」抽起不賣

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港經濟困局不易解，新招是樓市全面「撤辣」（取消額外重稅），官料辣招沒了樓市會起，又不敢多賣地，最新明言份屬「寶地」的金鐘廊抽起不賣。萬萬想不到的是，香港西九也財困，圖以賣地來解困，那可是香港新地標之變。

所謂西九，即西九龍文化區，按官方描述，現在那裡是香港鬧市中的綠色藝文空間，設有香港故宮文化博物館及M+等藝術文化場地，讓人優閒地看表演、欣賞展覽，還有壯麗的維多利亞港景色。

香港主權移交後，西九從目標是建成系列世界級文化、藝術、潮流、消費及大眾娛樂為一體的綜合文化主要場地，核心設施包括劇院、博物館、演藝場館、劇場及廣場等，共17座，旨意提高香港文化的水平及世界地位。現在西九初具規模，香港重要的文化活動乃至重要節慶，都在該區舉行。

但近日西九管理局預告，遇上財困，明年會耗盡資金。西九管理局董事局主席唐英年更明示，西九明年中資金鏈就會斷裂，而由於簽訂文化藝術的展覽合約時，必須確保有足夠資金支付，不可以在現時沒有錢、又不知道未來錢從何來的情況下簽訂合約，是以6月就得有決定。西九不得破產，手上唯一資源只有土地，不成就只好賣地。

西九是在西九龍尖端填海而得，填海得地逾37公頃，除先後三批建文化設施，還有占地23公頃的公園。現在暫未知唐英年想賣西九中哪塊地，是否縮減公園面積騰出地塊來賣。西九面向維多利亞港，景色美麗，交通便利，不愁有人來買，但市場擔心的不是西九賣地沒人買，而是擔心僅此消息就會「推冧市」，即推動市場崩塌。

西九一旦真賣地會否「推冧市」不好說，但香港不僅樓市下塌，土地市道也在罕見的低潮中。港府新年度的賣地計畫也說比較審慎。港府發展局宣布下年度賣地表，只見設有八幅住宅地，其可建單位數目是2011至2012年度以來的推地新低。

港府不僅沒敢大舉賣地建住宅，眼見商業用地市道低落，香港寫字樓空置率高企，近日明言會將份屬「寶地」的金鐘廊地塊抽起不賣。在香港島核心地帶的金鐘廊，建成於1980年，最早是港鐵金鐘站上蓋商場，後來以天橋四通八達，形成香港首個亦是全球都市罕見的行人天橋商城，這裡的地賣與不賣，都是香港大事。

香港 港府 博物館

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