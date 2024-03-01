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港府新財年推8幅住宅官地、5690單位 創新低

香港新聞組／香港1日電
港府2月29日公布新財政年度賣地計畫，共推8幅住宅用地，新增用地只有2幅，共提供5690單位。圖為港府推出的啟德第4B區5號用地及附近地盤。（中新社資料照片）
港府2月29日公布新財政年度賣地計畫，共推8幅住宅用地，新增用地只有2幅，共提供5690單位。圖為港府推出的啟德第4B區5號用地及附近地盤。（中新社資料照片）

香港發展局昨日公布新財政年度賣地計畫，共推出8幅住宅用地，新增用地只有2幅，共提供5690單位，是港府自2011/12年主動推地，14年以來最少官地供應；發展局局長甯漢豪表示，由於剛撤辣後，會以審慎態度看待賣地。

大公報報導，港府本財政年度多次出現土地流標，發展局局長甯漢豪昨日表示，在私人市場積極把所持土地轉化為住宅用途的推動下，甯漢豪表示，私人市場部分預期之外的項目，本季土地供應可建屋量增加2500個單位，本年度的總建屋供應，由去年早前估計的1.15萬個，增至1.4萬個。

下個財年賣地計畫提供8幅住宅，有6幅是由本財年滾存而來，再新加入2幅沙田小瀝源住宅用地；美聯測量師行董事林子彬估計，8幅住宅地皮合共估計值約188.8億港元（約24.1億美元），中原測量師行執行董事張競達預計，8幅住宅地總估值共約207.5億港元，以重推的赤柱環角道地皮及東涌新擴展區地皮較矚目。

明報報導指出，甯漢豪表示，本季港府已暫停推住宅地皮，是考慮供應已接近達標，下季也只推出沙田小瀝源源順圍一幅規模較小的住宅地皮招標，可提供約280個中小型住宅單位。甯漢豪表示，該幅土地規模較小，且在已發展成熟的社區，附近有社區配套設施，鄰近鐵路站，相信對發展商有吸引力。

有業界人士稱，下年度首季推出地皮規模較細，入場門檻不高，加上地皮鄰近已發展的沙田第一城，反映港府想透過「安全係數」較高地皮測試市場水溫，避免重蹈本年度多幅地皮流標收場局面。

團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊稱，現時市場氣氛尚未明朗，發展局對滾存土地作相應調整，除將部分大型地皮剔走，也加入規模較小地皮，並保留彈性，視乎市况拆細大型地皮作兩手準備，此舉屬審慎務實的做法。

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