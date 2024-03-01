英美質疑港基本法23條立法違國際承諾 中轟干政

美國與英國質疑香港基本法第23條立法，有市民到英國駐香港總領事館外抗議，譴責干預香港事務。（中通社）

美國國務院 表示，密切關注香港 擬議基本法第23條立法，特別是對「國家機密」與「外部干預」採取廣泛且模糊定義，也認為此舉違反中國的國際承諾，破壞一國兩制框架。英國外交大臣卡麥隆亦稱，港府 目前方案未履行基本法、中英聯合聲明及國際公約的義務，強烈促請重新考慮方案。

綜合港媒報導，美國國務院發言人米勒2月28日發聲明，美國正密切關注23條域外效力令港府持續「跨國打擊」，限制美國居民及公民言論自由以及對在香港的美國公民、投資與企業的影響。特別是香港當局提議對「國家機密」與「外部干預」採取廣泛而模糊定義高度關注，這可能會因為擔憂遭到逮捕或拘留而噤聲不語。

美方稱23條與港區國安法將削弱香港居民自由及權利，若港府再實行用字含糊的國安法並設域外效力，將進一步違反中國國際承諾及破壞一國兩制框架。

英國28日「強烈敦促」香港政府「重新考慮」新的國家安全法計畫（基本法23條立法），卡麥隆指出，中英聯合聲明規定香港將在50年內「繼續保持高度自治，保留權利和自由等等，新法律未能履行該條約的義務。他強烈敦促港府與香港人民進行真正和有意義的磋商。「作為《聯合聲明》的共同簽署國，英國有責任確保這些權利和自由得到維護。」

中國外交部發言人毛寧昨在外交部例行記者會斥英方聲明粗暴干涉中國內政和香港事務，再次暴露根深柢固的殖民心態。毛寧稱，中英聯合聲明無賦予英方任何資格和權力干預香港事務，而23條立法原則之一是尊重和保障人權，在港外國機構和人員的正常活動將依法受保護。她亦稱，英國國家安全法大量條款定義模糊，對執法部門授權寬泛，極易被濫用。

中國外交部駐港公署批評，對於卡麥隆等政客、美國國務院說三道四，惡意抹黑香港、公然插手香港事務及中國內政，強烈不滿和堅決反對。中國駐英使館發言人堅決反對英國政客無端攻擊，所謂擔憂充滿偏見且毫無根據。

香港保安局昨發聲明，強烈不滿和反對卡麥隆的偏頗錯誤言論，英國本身有十多部嚴厲法律維護國安，卡麥隆說法反映雙重標準。