非華裔3人打劫銅鑼灣表行 1分鐘搶走價值612萬港元名表

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 銅鑼灣一間表行昨午遭三名非華裔 匪徒打劫，經點算損失約25支手表，包括勞力士及愛彼表等，總值612萬港元（約78.18萬美元）；截至昨晚未有人被捕。

明報報導，現場為富明街2至6號利駿鐘表。閉路電視片段顯示，昨午2時許一名女子示意表行職員開門，但她推門後並無立即入內並轉身望向店外，三名黑衣蒙面人趁機奪門而入，其中一人從後拉著女子的衣服將她扯出店外，女子跌在行人路，其後自行起身跑往對面馬路，險遭一輛途經私家車撞到。

據報導，三名蒙面人在店內大肆搶掠，其中一人持棍扶著門柄把風，一人手持大鐵槌敲向玻璃飾櫃，另一人將手表放進黑色袋中。搶劫期間至少六名路人經過店舖外，其中一名拉著手推車的女子更站在門外低頭玩手機約10秒，直到三名疑犯跑走才稍稍後退。整個行劫過程不足一分鐘。

報導稱，對面涼果店女職員表示，當時正在招呼客人，突然聽到「嘭嘭聲」，見到一名黑衣人正在對面表行敲打玻璃。涼果店當時有10多名客人，職員立即落閘，沒有留意到其他細節，形容當時「好似拍戲」。

現場消息指，三名疑犯為非華裔。警方接報後展開「捷進行動」追緝賊車下落，昨午分別於太子道東、漆咸道南及紅隧出入口設路障，截停可疑車輛。