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英國關切23條立法 中使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

中國新聞組／即時報導
繼2020年6月30日中共全國人大常委會強行制定港版國安法後，如今香港又計畫完成基本法第23條立法，引發各界對香港自由與自治權恐將進一步遭到限縮的疑慮。圖為民眾在中環一帶出行資料圖。（中新社）
繼2020年6月30日中共全國人大常委會強行制定港版國安法後，如今香港又計畫完成基本法第23條立法，引發各界對香港自由與自治權恐將進一步遭到限縮的疑慮。圖為民眾在中環一帶出行資料圖。（中新社）

英國28日「強烈敦促」香港政府「重新考慮」新的國家安全法計畫（香港基本法第23條立法），英國外務大臣卡麥隆指出，《中英聯合聲明》規定香港特別行政區將在50年內「繼續保持高度自治，保留權利和自由等等」，新法律未能履行該條約的義務。

卡麥隆表示，他強烈敦促香港特區政府重新考慮他們的建議，並與香港人民進行真正和有意義的磋商。「作為《聯合聲明》的共同簽署國，英國有責任確保這些權利和自由得到維護。」

對此，中國駐英國使館29日於官 網發布新聞稿回應稱，《中英聯合聲明》沒有賦予英方任何資格和權利干預香港事務。堅決反對英國政客對香港基本法第23條立法的無端攻擊。

新聞稿指出，本次23條立法的原則之一就是尊重和保障人權，依法保護香港居民根據香港基本法和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》適用於香港的有關規定所享有的各項權利和自由。

中國駐英國大使館強調，23條立法完全符合國際法以及各國各地區普遍實踐。香港是法治社會，23條立法完成後，香港特區將嚴格依據事實和證據、依照法律採取執法司法行動。英方所謂擔憂充滿偏見，毫無根據。反倒是英國《國家安全法》概念模糊、對執法部門授權寬泛，極易被濫用。英方理應反躬自省，而不是對別人指手畫腳。

新聞稿最後表示，「香港早已回歸中國，英方干涉香港事務的圖謀絕不可能得逞。我們敦促英方認清大勢，擺正心態，多做有益於中英關係發展的事」。

香港 大使館

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