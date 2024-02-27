香港房價連續9個月下跌 創7年3個月來新低

香港房價連續九個月下跌，並創七年三個月來新低。（中新社）

香港 政府即將在28日上午公布「財政預算 案」，其中對房市調控政策的放鬆力度備受關注。香港差餉物業估價署（簡稱「差估署」）27日公布2024年1月的二手私人住宅的售價指數，較2023年12月下跌約1.57%，為連續九個月下跌，並且已跌至2016年11月以來的新低，與2021年9月的歷史高位相比累計跌幅達23%。

香港房市持續低迷，無論是房價 還是交易量均處於低位。大陸財新網報導， 1月春節前往往是房市淡季，看房量和成交量不高，加上今年1月港股不斷探底，恒生指數在1月22日甚至跌破1萬5,000點，也影響到房市氣氛。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，部分二手房尤其是新盤附近的社區，樓價跌幅較為顯著，主要原因是開發商以具有吸引力的低價推出新盤，因此二手房業主需要降低更多價錢才能促成交易。

香港經濟日報報導，但香港房產商萊坊（Knight Frank）董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，不論港府預算案的內容為何，香港房價都難以止住跌勢，要等利率下降後才可能回升。

王兆麒指出，高利息、購買力不足及新房尾量囤積等因素都造成房價繼續下跌。預計今年香港房價走勢將呈L型，上半年仍有機會再下跌3%至5%，下半年略為回穩，全年則下跌5%內。