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中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

夏寶龍晤香港40青年代表 鼓勵把握機遇

香港新聞組／香港28日電
港澳辦主任夏寶龍（前排右一）27日考察香港故宮文化博物館，與青年代表互動交流。（中新社）
港澳辦主任夏寶龍（前排右一）27日考察香港故宮文化博物館，與青年代表互動交流。（中新社）

中國國務院港澳辦主任夏寶龍昨早在西九故宮博物館會見約40名青年代表、共進午餐，下午與一眾經濟專家就香港經濟發展策略座談。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，連番會見商界人士是反映中央對香港經濟的重視。

明報報導，夏寶龍昨早約9時多在特首李家超陪同下，到訪西九文化區及香港故宮文化博物館參觀，民政及青年局長麥美娟、港澳辦副主任農融及中聯辦主任鄭雁雄出席。文化體育及旅遊局長楊潤雄、西九文化區管理局主席兼政協常委唐英年等在場迎接，其後亦與青年代表共進午膳，約3小時後離開西九文化區。

據報導，港府新聞處發布的短片所見，交流會上青年代表向夏以簡報講述內地交流經歷，活動期間眾人曾一同唱歌。與會的港大金融科技二年級生胡同學會後稱，夏有興趣了解香港青年的活動，也分享對香港青年的看法，鼓勵他們努力發展及把握機遇。

文匯與大公報報導，出席交流會的全國青聯副主席霍啟剛說，夏寶龍主任連日來馬不停蹄在香港調研考察，昨日安排一個上午的時間與青年代表交流及共進工作午餐，了解香港青年的自身情況及對未來的想法，機會十分難得。由於參加者都是青年朋友，交流會氣氛輕鬆，有講有笑。

夏寶龍昨午約3時抵達特首辦會見一眾經濟學者，包括港大經濟及工商管理學院院長蔡洪濱、中大經濟學系榮休教授廖柏偉、港大首席副校長及經濟學講座教授王于漸等，會面約在傍晚6時結束，會後未有學者或官員回應傳媒提問。

夏寶龍今日在港繼續考察，預料下午完成7天行程離港。

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