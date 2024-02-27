夏寶龍晤外商：保障投資 會有很多優惠政策撐港

中央港澳辦主任夏寶龍（中）26日與金融業界代表交談，就鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位進行交流。（中新社）

港澳辦主任夏寶龍昨在港府 總部與香港 本地及外國商會代表、財經界人士座談，就香港經濟發展進行交流。香港總商會主席阮蘇少湄引述夏強調會長期堅持一國兩制，投資 及財產會受保障，呼籲商界放心投資，中央亦會有很多優惠政策支持香港發展。她表示，與會者反映香港須繼續增強現有經濟實力，經濟上也需重新定位，否則香港競爭力或會被鄰近城市侵蝕。

明報報導，夏寶龍今日亦會接見一批經濟學者，繼續經濟調研工作。港澳辦昨晚發新聞稿講述夏寶龍與外商會面。夏寶龍稱，「舉世公認的一流營商環境是香港的『金字招牌』」，而香港的法治水平國際一流、國際金融中心地位優勢顯著、稅制簡單和稅率低、國際化程度高，很多指標都反映香港強勁的核心競爭力，中央堅定支持香港保護投資者利益。

據報導，阮蘇少湄會後表示，香港須努力擴展優勢及重新定位，她說大灣區對香港是很大的發展機遇，不但可配合香港專業服務發展，亦有強大的製造業生態。

報導稱，基本法23條立法公眾諮詢明日結束。李家超稱，有個別商會提及23條立法一事，認為外商整體而言是支持及理解，因他們的國家也有類似法律。港澳奧地利商會主席鮑拿稱，會觀察最終諮詢結果及其實際執行，強調法律秩序對營商很重要。

報導說，夏寶龍昨午亦會見各同鄉社團代表。香港北京社團總會會長施榮懷會後引述夏稱「好消息陸續有來」。

報導還引述新華社昨發表署名文章，批評個別西方媒體和「所謂專家」抹黑香港的投資和營商環境，引述去年駐港的內地及海外公司數目回復疫情前水平，高才通亦吸引逾20萬宗申請，反駁香港營商環境無受損害。

另據文匯報報導，首屆「香港綠色周」正式啟動，財政司長陳茂波致辭表示，活動將吸引超過5000位來自多個地區的參加者。香港在這個大潮之中絕不會缺席，要成為「領跑者」，抓緊綠色轉型帶來的龐大商機和新發展空間。