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周庭拍片憶港昔日獄中生活 看小說忘記現實痛苦

香港新聞組／香港27日電
前香港眾志副祕書長周庭拍片談之前的監獄生活，透露她藉著看小說去忘記現實世界的痛苦 。（中新社資料照片）
前香港眾志副祕書長周庭拍片談之前的監獄生活，透露她藉著看小說去忘記現實世界的痛苦 。（中新社資料照片）

去年底宣布流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭，近日拍片公開分享獄中生活。她說，在獄中藉看小說忘記現實世界的痛苦，又指在獄中簽下扣留旅遊證件通知書，成為她之後三年的惡夢。她說，在監獄內的娛樂是看電視、畫畫、看書。因坐牢已很沉重，所以她喜歡看小說，令她可以走入幻想的世界中，「忘記現實世界的痛苦」。

中央社報導，周庭2023年12月在其IG發文，宣布流亡加拿大，並披露港警要求她「遊深圳」及寫「感謝信」來交換被扣留的護照，讓她可以離境，對港府投下一枚震撼彈。

周庭近日重開youtube頻道，拍片分享日常生活。在第一則影片她以廣東話配上中文及日文字幕，回憶自己的監獄生活，畫面顯示她的精神不錯。

周庭說，她在2019年8月因曾在警察總部示威被捕，於2020年11月23日被法庭定罪且需要還押，在監獄內等候判刑結果。剛開始關押時非常不習慣，每天都以淚洗面。關押期間做最多的事情是看書、和獄友聊天、看電視及寫信給監獄外的人。

她說，最重要是適應監獄內的生活，如怎樣摺棉被，或每天監獄長官到來時囚犯要做什麼等等。一些較友善的獄友會教她如何做。

直到12月2日，即周庭生日前一天她被判監10個月，正式開始坐牢的生活。

周庭說，當時正值疫情爆發，隔離期間她的工作是摺政府信封或公文袋。隔離完後她被送往洗衣組別，她被分配的第一個工作是擦領，將懲教人員制服的衣領或衣服上汙漬擦乾淨，之後又被分配擔任清潔衣物的分類。

此後，當周庭開始適應獄中生活，開始認識朋友，突然出現很大變化。有一天她需要見監獄的長官，當時她很害怕，擔心自己因做錯事而要受罰。長官指她須調往大欖女懲教所，成為甲級囚犯。

她回憶，在該處她被單獨囚禁，會感到寂寞；工作是車衣，如囚犯的睡衣褲等，她從剪線頭學起。她會與獄友聊天，沒有被欺負或被孤立。

而令她很抗拒的是坐囚車，甲級囚犯坐的囚車俗稱「鐵甲威龍」，有種被四面牆緊緊包圍的感覺。

周庭最後說，過去數年她最大的陰影不是坐牢，而是國安。她入獄前曾因國安法被捕，有次國安到監獄探訪她，「那時候我真的很害怕，很害怕他們是來拘捕或起訴我」，原來國安要求她簽署扣留旅遊證件通知書，該份通知書成為她之後3年的惡夢。 

周庭 監獄 加拿大

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