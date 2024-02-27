黎智英被捕後仍支配蘋果日報編採 未改變新聞角度
壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，時任蘋果日報副社長陳沛敏繼續作供，她表示，被告黎智英在2020年8月被捕及獲釋後，沒有指示蘋果日報改變報導新聞的角度。
香港電台報導，陳沛敏在控方主問下指出，她基本上是跟從被告的指示或看法行事，因為基本上對方是老闆，作風亦較強勢，很堅持自己做法正確。陳沛敏又說，她在宏觀角度認同被告的政治取態，如民主自由等基本價值，但對於對方的做法不是每次都認同。
控方指，陳沛敏早前被問起2020年7月1日蘋果日報的新聞時，曾供稱受被告黎智英觀點影響。陳沛敏同意，說因為被告覺得國安法實施會破壞「一國兩制」、損害法治。控方又問，陳沛敏跟從被告觀點的原因，陳沛敏指對方一直透過給予指示，令報導反映其看法。
法官問及陳沛敏，被告的看法有多大程度上會影響蘋果日報的報導及編採政策時，陳沛敏稱，如果他很重視該宗新聞，會好明確說做到最大。
另據香港01報導，另控方指張劍虹曾在英文版Whatsapp群組「English News」中，發送台灣蘋果5篇有關時任美國總統候選人拜登的獨家報導，指香港蘋果可盡快翻譯。陳確認這些報導持反對拜登的立場，又憶述張曾向她轉述黎批評國際版同事：「說我們太跟從紐約時報啊、CNN啊，它們對川普比較批判，對拜登或者拜登家人的醜聞，就做得不夠大。」
陳向國際版同事了解後，理解當時美國小型傳媒及社交媒體雖有報導拜登或其家人的醜聞，但「不是很conclusive（確切）」，遂向張轉達。但她認為「國際版同事都會感覺到壓力」，故他們在處理川普及拜登的新聞時，亦會因應黎的要求做調整，不過她仍覺得整體而言「都有照著新聞原則做。」
上一則
中國商業發射發展迅速 去年成功率達96%
下一則
FB留言