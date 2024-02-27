我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

黎智英被捕後仍支配蘋果日報編採 未改變新聞角度

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，時任蘋果日報副社長陳沛敏繼續作供，她表示，被告黎智英在2020年8月被捕及獲釋後，沒有指示蘋果日報改變報導新聞的角度。

香港電台報導，陳沛敏在控方主問下指出，她基本上是跟從被告的指示或看法行事，因為基本上對方是老闆，作風亦較強勢，很堅持自己做法正確。陳沛敏又說，她在宏觀角度認同被告的政治取態，如民主自由等基本價值，但對於對方的做法不是每次都認同。

控方指，陳沛敏早前被問起2020年7月1日蘋果日報的新聞時，曾供稱受被告黎智英觀點影響。陳沛敏同意，說因為被告覺得國安法實施會破壞「一國兩制」、損害法治。控方又問，陳沛敏跟從被告觀點的原因，陳沛敏指對方一直透過給予指示，令報導反映其看法。

法官問及陳沛敏，被告的看法有多大程度上會影響蘋果日報的報導及編採政策時，陳沛敏稱，如果他很重視該宗新聞，會好明確說做到最大。

另據香港01報導，另控方指張劍虹曾在英文版Whatsapp群組「English News」中，發送台灣蘋果5篇有關時任美國總統候選人拜登的獨家報導，指香港蘋果可盡快翻譯。陳確認這些報導持反對拜登的立場，又憶述張曾向她轉述黎批評國際版同事：「說我們太跟從紐約時報啊、CNN啊，它們對川普比較批判，對拜登或者拜登家人的醜聞，就做得不夠大。」

陳向國際版同事了解後，理解當時美國小型傳媒及社交媒體雖有報導拜登或其家人的醜聞，但「不是很conclusive（確切）」，遂向張轉達。但她認為「國際版同事都會感覺到壓力」，故他們在處理川普及拜登的新聞時，亦會因應黎的要求做調整，不過她仍覺得整體而言「都有照著新聞原則做。」

拜登 香港 黎智英

上一則

中國商業發射發展迅速 去年成功率達96%

下一則

周庭拍片憶港昔日獄中生活 看小說忘記現實痛苦

延伸閱讀

移民成大選焦點 拜登、川普將罕見同日訪問德州邊境

移民成大選焦點 拜登、川普將罕見同日訪問德州邊境
傳哈瑪斯做出讓步 拜登：希望加薩3/4前能達成停火協議

傳哈瑪斯做出讓步 拜登：希望加薩3/4前能達成停火協議
首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役

首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役
消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

熱門新聞

中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡