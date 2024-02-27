黎智英被捕後仍支配蘋果日報編採 未改變新聞角度

香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果日報三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，時任蘋果日報副社長陳沛敏繼續作供，她表示，被告黎智英在2020年8月被捕及獲釋後，沒有指示蘋果日報改變報導新聞的角度。

香港 電台報導，陳沛敏在控方主問下指出，她基本上是跟從被告的指示或看法行事，因為基本上對方是老闆，作風亦較強勢，很堅持自己做法正確。陳沛敏又說，她在宏觀角度認同被告的政治取態，如民主自由等基本價值，但對於對方的做法不是每次都認同。

控方指，陳沛敏早前被問起2020年7月1日蘋果日報的新聞時，曾供稱受被告黎智英觀點影響。陳沛敏同意，說因為被告覺得國安法實施會破壞「一國兩制」、損害法治。控方又問，陳沛敏跟從被告觀點的原因，陳沛敏指對方一直透過給予指示，令報導反映其看法。

法官問及陳沛敏，被告的看法有多大程度上會影響蘋果日報的報導及編採政策時，陳沛敏稱，如果他很重視該宗新聞，會好明確說做到最大。

另據香港01報導，另控方指張劍虹曾在英文版Whatsapp群組「English News」中，發送台灣蘋果5篇有關時任美國總統候選人拜登 的獨家報導，指香港蘋果可盡快翻譯。陳確認這些報導持反對拜登的立場，又憶述張曾向她轉述黎批評國際版同事：「說我們太跟從紐約時報啊、CNN啊，它們對川普比較批判，對拜登或者拜登家人的醜聞，就做得不夠大。」

陳向國際版同事了解後，理解當時美國小型傳媒及社交媒體雖有報導拜登或其家人的醜聞，但「不是很conclusive（確切）」，遂向張轉達。但她認為「國際版同事都會感覺到壓力」，故他們在處理川普及拜登的新聞時，亦會因應黎的要求做調整，不過她仍覺得整體而言「都有照著新聞原則做。」