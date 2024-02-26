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「麗的」花旦李影逝 與劉松仁情纏7年

香港新聞組／香港26日電
「麗的電視」當家花旦李影（右）曾與港星劉松仁相戀長達7年。（取材自微博）
「麗的電視」當家花旦李影（右）曾與港星劉松仁相戀長達7年。（取材自微博）

昔日香港「麗的電視」當家花旦李影在加拿大過世，享壽70歲。據知，李影日前跌倒，只向朋友表示扭傷，本來朋友打算去探望，但李影婉拒不願意外出，直到25日早上致電給李影沒有人接聽，朋友們便到家探望，發現李影躺在床上，左邊臉和眼角瘀黑，看起來相當不適、想吐，救護人員到場搶救半小時後回天乏術。

據香港綜合報導，李影好友黃淑儀在當地時間下午2時左右，收到李影離世消息，她接著透露日前李影跌倒一事，雖然到家探望時，還有意識但很模糊，便趕緊報警，只是最終仍宣告不治，享壽70歲。

李影1971年出道，曾演出「星星月亮太陽」、「半生緣」等劇集，成為「麗的」當家花旦之一，她還曾被公司安排組成紫荊花合唱團。感情方面，曾和劉松仁情纏7年最後無疾而終，其後在1984年閃嫁沈海鍵，1988年李影因移民加拿大而淡出，直到1992年離婚後，她獨力撫養兩個女兒，也回香港復出拍戲，拍「樓下伊人」、「親恩情未了未」等作品。

2023年曾為電影「12日」客串演出奶奶角色，誓言絕對不退休。女兒沈穎婷追隨媽媽腳步，曾以港姐身分投入演藝圈，獲封為「無線咪神」，後轉行為空服員。

有港媒詢問劉松仁，他表示一直有和李影保持聯繫，但不知道她有什麼病史，也對於舊愛逝世感到震驚，透露還需要打探消息便掛斷電話。

資深女星李影離世。（取材自微博）
資深女星李影離世。（取材自微博）

香港 加拿大 退休

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