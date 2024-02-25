方便港人往返內地 工聯會倡三證合一「中國香港身分證」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

全國兩會 3月召開，工聯會擬提交21項建議，最受關注的是，把中國居民身分證、回鄉證及港澳居住證「三證合一」成「中國香港 特區身分證」，與中國居民身分證的標準規格統一，以便港人在內地生活。

明報報導，全國政協、工聯會理事長黃國說，現時仍有不少內地交通運輸、醫療民生服務等電子認證不接納回鄉證，因此希望「三證合一」後，更便利港人往返內地學習、就業 、創業、生活，解決現時回鄉證與內地身份證標準不一所帶來的種種問題和不便。

黃國說，「中國香港特區身分證」同時體現「一國兩制」，既突出香港是中華人民共和國一個特別行政區，亦保留香港永久居民獨特身分，有助培育港人國民身份意識。

黃國又建議，改善內地與香港的跨境匯款機款，包括提高每年的結匯限額，由現時每人每年5萬美元，放寬至每人每3年15萬美元，以及放寬港澳居民個人人幣銀行結算帳戶接收同名匯款限額，由現時每人每天不超過8萬人民幣，提高至12萬元人民幣。

報導指出，工聯會會長吳秋北提出增加內地遊客赴港的免稅額，由現時5000元增加至3萬元，以及恢復深圳「一簽多行」。吳秋北表示，「一簽多行」因旅客承載壓力和水貨問題，調整為「一周一行」，但他認為，隨香港交通及接待能力提升、政策和社會環境改善，問題已可緩解，建議恢復並建立評估體系，逐步推廣至大灣區更多城市。

另據文匯報報導，廣東服務業迎來「開門紅」，春節假期的日均消費規模位居全中國省份第一。其中，深圳生活服務日均消費規模同比增長37%，消費規模居全中國城市第六。為進一步激發深圳消費潛能，深圳福田區近日重磅發布「消費十三條」，涉及便利深港消費、挖掘新型消費潛能、培育擴大改善型消費、提質升級傳統消費等要點。

數據顯示，春節期間，香港臨深口岸413萬出入境人次恢復至疫情前水平，大量港人北上深圳等內地城市消費。本次福田「消費十三條」中特別提及便利深港消費，包括持續開展福田區數字人民幣跨境消費活動，促進香港遊客在深消費由餐飲娛樂向多業態延伸；依託香港本土旅遊平台「客路旅行」加強推介福田旅遊「十要素」、「福田十景」等福田都市旅遊資源，提升深港兩地跨境旅遊服務保障能力；鼓勵轄區旅行社深化打磨深港兩地聯動遊線路細節，開發多樣化深港兩地旅遊產品，並對應給予支持。