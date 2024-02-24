港大助學生就業 透過AI評估能力

香港示意圖。(圖：shutterstock)

人工智能 (AI )發展迅速，為讓學生裝備自身迎接AI時代，港大昨日舉辦AI求職講座，邀請微軟、香港 科技園公司、領英（LinkedIn）、新傳媒集團等機構高層談業界最新動向，吸引逾300名學生參加。

明報報導，港大協理副校長（教學）趙寶貽昨表示，希望港大學生能在畢業前透過AI基礎能力評估，未來港大亦會投放更多資源開展與AI有關的教學。

在AI時代學生應如何提高競爭力，微軟香港合作夥伴總監謝佳文說，學生使用AI時，應了解使用目的和潛在風險，強調思考力及判斷力等「soft skills（軟技能）」，始終需要靠人判斷AI生成結果是否準確。

香港科技園人才及人力資源總監王秀麗認為，現時AI仍未有足夠能力完全取代人類，仍需人分析及理解，因此對行業有清晰認識非常重要。

職場社交平台領英香港及台灣地區總經理吳薇薇稱，於領英學習平台上學習人工智能相關技能的香港學生，較普通用戶多兩成，反映香港年輕人重視AI技術的發展。

剛畢業的劉同學說，在講座意識到人的介入對AI應用非常重要，認為文科生亦可利用AI提升入職機會。