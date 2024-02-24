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挺港民精神健康 馬會捐8億港元推8措施

香港新聞組╱香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港精神健康問題近年越受關注，尤以青少年及長者情況最為嚴重，馬會宣布透過慈善信託基金捐款逾7.9億元(港幣，下同，約1億美元)，推出8項措施，透過及早介入預防，提升青少年以至長者的精神健康，預料可惠及超過15.4萬名市民，亦能支援逾1.8萬名照顧者。

文匯報報導，據調查，2022/23學年有2.8%的學童有自殺念頭，部分長者亦因身體健康變差等壓力，令其抑鬱和自殺風險增加。8項措施包括：擴展並提升「賽馬會平行心間計畫」、擴闊「賽馬會樂齡同行計畫」受惠年齡層及於地區康健中心提供精神健康支援、為社會服務單位提供額外支援、加強並拓展賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」、大專生網上心理治療、小學生社交情緒教育、「預防自殺預警系統」、就青少年精神健康的全港性評估。

針對青年人的支援，馬會會將24小時網上情緒支援平台「Open噏」的容量擴大1倍，讓2.2萬青少年得到即時專業情緒支援；而提供社校一站式情緒健康支援服務的平行心間計畫也將擴展至130間中學，鼓勵師生創立「平衡心間站」和「平衡心間學會」，並培養學生、教師及青年工作者的情緒自我管理能力，料可惠及8萬中學生。

另外，港大賽馬會防止自殺研究中心也將研發一套「預防自殺預警系統」，協助後學校等團體加強預防自殺；而港大也將招募8000名青少年參與一項社區為本的縱向研究，持續評估青少年的精神健康狀況。

馬會董事黃嘉純表示，馬會期望與各界聯手，多管齊下透過基層醫療、學校和社區層面，以及線上線下的情緒健康服務和全港性評估等，為市民提供全面支援。

香港

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