港高才通54%就業 月入中位數6390美元 為港年增值43億

港府2022年推出高端人才通行證計畫，官方預計每年可為香港經濟帶來約340億港元的直接增值。（中通社）

港府 2022年推出高端人才通行證計畫，首輪調查結果顯示，逾半申請人已就業 ，主要投身金融服務、創新及資訊科技和商貿等行業，從事管理及專業工作，已就業的「高才通」人才每月就業收入中位數約為5萬港元（港幣，下同，約6391美元）。特首李家超表示，預計「高端人才通行證計畫」每年可為香港 經濟帶來約340億元（約43.4億美元）的直接增值，相當於香港GDP的1.2%。

綜合港媒報導，高端人才通行證計畫，至去年底約5.1萬宗申請獲批，當中約3.6萬人已抵港。勞工及福利局去年11月向當時透過高才通簽證抵港逾6個月的5000名申請人及家屬發問卷，獲近四成回覆，回覆者當中54%已就業，當中約3成投身金融服務，至於創新及資訊科技，以及商貿分別占18%及17%，並從事管理及專業工作。

有工作的一半受訪者收入中位數約5萬元，約10%達月薪逾20萬元水平（有機會年薪逾250萬元），結果並顯示，有43%已定居香港，餘下的人才有近9成計畫在一年內移居香港。

當局表示，數字明顯高於本地每月就業收入中位數的2萬元水平。李家超認為，調查結果反映高才通人才的受歡迎程度，認為計畫顯著擴大香港的高質人才庫。 香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍認為，這反映高才通計畫能為香港補充人才。有人力資源業界期望港府設人才配對平台，讓人才供應與需求銜接。

勞工及福利局局長孫玉菡在社交專頁表示，高才通計畫已吸引近7萬人申請，當中約5萬5000人已獲批，超過4萬人已抵港。他表示，逾半高才通人才及其配偶為40歲以下，普遍較年輕，加上他們帶同年幼子女定居香港，對香港人口結構帶來正面影響。

據明報報導，尚海龍指出，從受訪者收入中位數及就業比率可見，計畫成功。不過，他說回覆問卷的受訪者一般情況較好，或較積極回應調查；未回覆的六成就業情況有可能較差，需「拉上補下」看待相關數據。他估計，以批獲的5.1萬人作基數，在港已找到工作的人或未到1成。