亞洲總部首選地 港敗陣不敵星 中企也選新加坡

新加坡勝過香港，成為跨國公司亞洲區總部的首選地。（路透）

跨國公司選擇在亞洲的落腳地時，明顯更中意新加坡 ，勝過香港 。

根據彭博行業研究（BI）的新近報告，去年有4200家跨國公司把地區總部設在新加坡，使僅有1336家跨國公司區域總部的香港相形見絀。即使是中企，為規避地緣政治風險和擴大業務範圍，也會選擇新加坡而非香港。

這份長達50頁的報告說，「在爭取跨國企業前來設立亞洲區總部的競爭裡，香港已敗陣，愈來愈多跨國公司，甚至中國大陸公司的首選地都是新加坡，因為星國與西方國家的關係比較好，人才供應比較充沛，經濟更多元化，而且還有稅務優惠。在地緣政治風險升高時，新加坡的政治穩定性和自由度可能使其排名更靠前」。

即使香港將公司稅率降到16.5%，也可能敵不過新加坡，後者計畫將公司稅由17%降到13.5%，部分活動還可能更低。

對想設區域中心的外國公司，新加坡還提供針對性的激勵措施，這種做法頗具成效。

在新加坡設區域總部的企業赫赫有名，包括聯邦快遞、微軟、Alphabet旗下的Google、美強生、勞斯萊斯，以及通用汽車。TikTok和線上快時尚巨擘Shein來這個東南亞 國家設立總部。電動車製造商蔚來等陸企在此設分支機構，阿里巴巴和華為等科技公司也努力擴大業務。甚至是中國物流集團這種中企也選擇新加坡設海外總部。

根據彭博行業研究的報告，企業群聚規模達臨界程度，以及經濟更加多元化，可能有助新加坡未來五年比香港吸引到更多的全球業務。