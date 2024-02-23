富比世港首富 李嘉誠362億美元蟬聯 地產停滯財富縮水

富比世發布2024香港富豪榜顯示，李嘉誠仍位居榜首。（路透資料照片）

知名傳媒富比世 22日發布2024香港 富豪榜顯示，李嘉誠仍蟬聯香港首富寶座，但他的房地產 開發公司長江實業集團的股價較去年下跌了三分之一，使李嘉誠的財富降至約2823.6億元（港幣，下同，約362億美元）。受到香港股市不振、房地產行業停滯不前，香港最富有的50位大亨的財富總額較去年縮水9%，至2.3兆元（約2960億美元）。

富比世指出，前50名榜單上有30位富豪的財富出現縮水，但也有12位成員克服困難，實現財富增長。其中值得注意的是航運業大亨蘇海文，他的財富增加58.6億元，達到488.9億元，主因在於一支較新的船隊幫助推高了他在奧斯陸上市的油輪公司Hafnia的股價。

在首富李嘉誠之後，排名第二是房地產大亨李兆基，他的身家也降至2112億元；儘管恒基地產的燃氣公用事業和酒店業務表現較好，但其股票在疲軟的市場中下跌30%。

排名第三為房地產和珠寶大亨鄭家純，由於內地需求放緩，他與家人共有的財富減少了近547.5億元，至1723.8億元（約221億美元）。

四至十名分別為李錦記集團的李惠森兄妹、隆豐環球集團主席吳光正、前華人置業集團董事會主席劉欒雄、嘉華集團創辦人暨主席呂志和、新鴻基地產前董事局主席鄺肖卿、阿里巴巴董事會主席蔡崇信與旭日國際董事局主席蔡志明。

值得注意的是，在前十名的香港富豪中，有一半以上仍跟房地產事業有關。

而今年有三位新面孔上榜，分別是維港投資的聯合創始人和運營人周凱旋、物流和快遞公司貨拉拉執行長周勝馥與怡和集團背後的凱瑟克（Keswick）家族。

富比世指出，該榜單是根據來自個人、分析師、政府機構、證券交易所、數據庫和其他來源的信息編制而成。上榜者財富值是根據2024年2月2日股市收盤時的股價和匯率計算得出。而該榜單既包含個人財富也包含家庭財富，後者包括親屬之間共享的財富。未上市公司的估值是通過財務比率和其他與類似上市公司的比較來確定。