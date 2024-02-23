夏寶龍抵港先視察機場 安撫商界：共謀新發展

港澳辦主任夏寶龍（左二）22日抵港隨即考察香港國際機場中央控制中心，詳細瞭解香港國際機場發展情況；左三為香港特首李家超。（中新社）

中國港澳辦主任夏寶龍昨天到港展開其七天考察調研行程。夏寶龍稱此行要與港府 及香港 各界「共同謀畫香港新階段新發展」。全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，夏此次到港是全盤了解香港情况，以督促及指導港府有所作為，主要焦點在經濟民生。他分析，不排除夏寶龍抵港安撫外商或商界某些疑慮，而目前經濟問題嚴峻，23條預計非今次主軸。

夏寶龍抵港時，香港特首李家超和政務司長陳國基前往接機。夏寶龍稱，今次到香港考察調研，是實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與港府和社會各界共同謀畫香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠。

港澳辦主任夏寶龍（前排左）22日與香港特首李家超（前排右）到訪香港國際機場中央控制中心。（中新社）

下機後夏寶龍在香港機場管理局安排下，參觀了香港機場中央控制中心，香港機管局主席蘇澤光和行政總裁林天福，分別向其介紹「機場城市」發展，又陪同夏寶龍在室外停機坪，視察無人駕駛拖車和無人駕駛小巴等運作。夏寶龍特別強調，香港國際機場是享譽全球的金字招牌，北京中央將繼續支持香港拓展航空網絡，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。

下午2時，夏寶龍前往港府總部，聽取匯報及座談交流，李家超率領全體主要官員及常任秘書長出席。政務司長陳國基會後表示，座談中就香港經濟發展、地區治理進行討論，當中亦包招基本法23條立法。夏寶龍對港府的工作十分認可及肯定。

就夏寶龍提出的「香港新階段新發展」，港府官員未有回應，但對之前傳出中央要擴大香港自由行講得不少。陳國基稱對於中央對香港的優惠政策，港府一直與中央保持聯絡和討論，很快會在適當時候公布。

香港新聞組／香港23日電

明報報導，在財政預算 案公布及基本法23條立法公眾諮詢完結前，夏寶龍昨抵港考察調研，有報導指會出任港澳辦副主任的外交部長助理農融隨行。夏寶龍今日將分別會見行會成員、立法會議員，而焦點活動之一是下午會見香港商界。

報導稱，陳茂波昨會後引述夏「鼓勵我們繼續努力，將工作做得更好」，對現屆港府有信心。