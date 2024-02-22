我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

25歲港女免費歐遊 助運103萬美元毒品被捕

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

有黑幫成員以「免費旅行」作招徠，在香港招募年輕人往歐洲旅行，再指示他們在當地提取毒品及偷運回港。香港警方及海關20日展開聯合行動，在香港國際機場拘捕一名由瑞士返港的港女，並在其行李箱內發現混合可卡因的個人護理產品和食品內，共檢獲8公斤可卡因，市值約810萬元（港幣，下同，約103.5萬美元）。被捕女子被暫控一項「販運危險藥物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

文匯報報導，香港25歲美容師被毒販利誘，收取20萬報酬兼享免費瑞士旅遊，協助帶貨回港。20日美容師返港時在機場被截查，結果揭發行李箱內有「乾坤」，連同沐浴露、護髮素及咖啡粉等藏有共8公斤可卡因，巿值約810萬元，該名美容師涉嫌販毒被捕。

將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄昨日講述案情指，20日在香港國際機場截查一名在瑞士逗留10天、報稱美容師的25歲本地女子，並在其行李箱內檢獲沐浴露、護髮素等個人護理產品，以及咖啡粉、奶粉、零食等食物和一本外語書籍。在海關人員協助下，發現上述物品均含有懷疑可卡因成分，而在進一步檢查後，亦發現行李箱夾層藏有14包可卡因，遂以「販運危險藥物」罪拘捕該女子。

警方發現毒販利用年輕人「搵快錢」心態，透過社交媒體等不同途徑，以每次提供數萬至數十萬元的豐厚報酬、免費旅行及酒店住宿作招徠，利誘他們參與販毒行為。而今次被捕女子事成後可獲20萬元報酬，其間機票及住宿免費。

毒販更以不同藉口說服年輕人幫助他們販毒，以今次案件為例，毒販聲稱可卡因混入個人護理產品、食物和行李箱的夾層內，令執法人員難以追查，風險極低，誘使女子犯險。不少心智未成熟的年輕人往往會相信毒販「低風險，高回報」的謊言，最終墜入糖衣陷阱，成為毒販的代罪羔羊，葬送自己數年，甚至數十年的前途。

香港 咖啡 毒品

上一則

北京再搶國際組織話語權 張文才任世銀副行長

下一則

北京救市 傳禁大戶開盤尾盤賣股 60秒賣股25億元的寧波靈均也被罰

延伸閱讀

日本黑幫老大遭美檢控「密謀販運核原料」供伊朗製造核彈

日本黑幫老大遭美檢控「密謀販運核原料」供伊朗製造核彈
無證客後院現蹤 嚇壞居民…美加邊境偷渡多 查緝增241%

無證客後院現蹤 嚇壞居民…美加邊境偷渡多 查緝增241%

中國男子涉為北韓走私菸草 在澳洲被捕將引渡赴美

中國男子涉為北韓走私菸草 在澳洲被捕將引渡赴美
費城警局宣布 肯辛頓區4月起分階段嚴打毒品

費城警局宣布 肯辛頓區4月起分階段嚴打毒品

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高