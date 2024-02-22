25歲港女免費歐遊 助運103萬美元毒品被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有黑幫成員以「免費旅行」作招徠，在香港 招募年輕人往歐洲旅行，再指示他們在當地提取毒品 及偷運回港。香港警方及海關20日展開聯合行動，在香港國際機場拘捕一名由瑞士返港的港女，並在其行李箱內發現混合可卡因的個人護理產品和食品內，共檢獲8公斤可卡因，市值約810萬元（港幣，下同，約103.5萬美元）。被捕女子被暫控一項「販運危險藥物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

文匯報報導，香港25歲美容師被毒販利誘，收取20萬報酬兼享免費瑞士旅遊，協助帶貨回港。20日美容師返港時在機場被截查，結果揭發行李箱內有「乾坤」，連同沐浴露、護髮素及咖啡 粉等藏有共8公斤可卡因，巿值約810萬元，該名美容師涉嫌販毒被捕。

將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄昨日講述案情指，20日在香港國際機場截查一名在瑞士逗留10天、報稱美容師的25歲本地女子，並在其行李箱內檢獲沐浴露、護髮素等個人護理產品，以及咖啡粉、奶粉、零食等食物和一本外語書籍。在海關人員協助下，發現上述物品均含有懷疑可卡因成分，而在進一步檢查後，亦發現行李箱夾層藏有14包可卡因，遂以「販運危險藥物」罪拘捕該女子。

警方發現毒販利用年輕人「搵快錢」心態，透過社交媒體等不同途徑，以每次提供數萬至數十萬元的豐厚報酬、免費旅行及酒店住宿作招徠，利誘他們參與販毒行為。而今次被捕女子事成後可獲20萬元報酬，其間機票及住宿免費。

毒販更以不同藉口說服年輕人幫助他們販毒，以今次案件為例，毒販聲稱可卡因混入個人護理產品、食物和行李箱的夾層內，令執法人員難以追查，風險極低，誘使女子犯險。不少心智未成熟的年輕人往往會相信毒販「低風險，高回報」的謊言，最終墜入糖衣陷阱，成為毒販的代罪羔羊，葬送自己數年，甚至數十年的前途。