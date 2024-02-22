香港擴大內地自由行 傳北京短期內積極回應

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港澳辦主任夏寶龍今日起訪港，據悉他抵港後會先接見問責官員，晚上出席特首在禮賓府舉行的晚宴。此外，香港 旅遊業復甦進度未如理想，21日有消息指，港府 要求增加內地居民赴港旅遊，已得到北京當局積極回應，相信短期內有相關公布。

明報報導，現時內地有49個城市的居民可透過「個人遊」計畫（「自由行」）赴港，而2009年推出的「一簽多行」容許深圳居民獲簽注後，一年內多次赴港，至2015年改為「一周一行」，持簽注者每周只可赴港一次。政務司長陳國基日前表示，正跟內地商討增加這類城市的數目，擴展至二、三線城市，並商討恢復深圳居民「一簽多行」。據了解，港府的建議獲中央港府積極回應。

據報導，全國人大常委李慧琼亦曾提交有關建議，她表示，除恢復深圳「一簽多行」外，冀可同時擴大涵蓋城市至大灣區，並將「自由行」擴展到三亞、哈爾濱等。但她認為，能否因此刺激消費的關鍵，在於提高內地客現時的5000港元（約639美元）免稅額，提高他們的購物意欲。

報導引述身兼港區全國政協的批發及零售界立法會議員邵家輝表示，若香港有足夠承受力，遊客愈多對經濟的幫助很大，而不止是零售、飲食業受惠，他認為港府應多舉辦不同盛事和活動，以吸引更多過夜旅客。早前表示期望爭取農曆新年前恢復「一簽多行」的實政圓桌立法會議員田北辰認為，政策雖未能在農曆新年前推出，但若能短期內推行，對香港仍是有利。

報導稱，旅遊促進會總幹事崔定邦指出，「自由行」仍未覆蓋哈爾濱、青島等大城市，認為仍有擴展空間，又建議「一簽多行」擴展至全廣東省。他稱，現時內地客到泰國、新加坡 可免簽證，但赴港辦通行證的手續相對不便，認為港府更應加強在內地宣傳，包括主動爭取更多內地旅行社營辦港澳遊旅行團或套票等。