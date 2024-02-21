港人口破750萬 萬名專才添新血 學者憂人口老化嚴峻

港府統計處20日發表最新數字顯示，去年底人口臨時數字為750萬人，較前年底同期增加3.05萬人，升幅為0.4%。（中新社資料照片）

香港 人口在復常後連續第二年錄得增長，港府 統計處昨日發表的數據顯示，截至去年底香港人口臨時數字為750.31萬人，按年增加3萬多人，升幅0.4%。人丁漸旺的主因是其間有超過5.1萬人淨移入，抵消內部人口「自然減少」（即出生人數少於死亡人數）。淨移入人口除了近4.1萬名俗稱「單程證」的「前往港澳通行證」持有人，還有逾1萬名透過各類人才計畫赴港的專才，成為香港勞動市場及高端人才庫的生力軍。

綜合文匯報、明報報導，統計處數據顯示，撇除單程證人士，去年有1萬800人「淨移入」，即赴港人口多於離開的。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，去年約9萬名人才經不同入境計畫赴港，但只有1萬淨移入，推算約7萬人離港，指移民 潮未必已結束。

葉兆輝認為人口老化較人口減少重要。他解釋，去年底死亡數字多於出生，若不計算移民，即每年少約2萬人口，而且近年大部分離港者為30至49歲，並會帶小孩離港，香港未來將面對人口老化嚴峻的問題。

他形容香港人口正「換血」，但「身體」都需時適應，換得太急未必對身體運作好，冀港府關注港人情况，減少港人離港。

有去年透過「高才通計畫」舉家赴港定居的專才昨表示，香港機遇處處，加上教育制度完善，是安居樂業的不二之選。

香港總人口連續第二年回升。根據港府統計處的最新數據，750.31萬人總人口中，常住居民占722.86萬人，流動居民占27.45萬人。內部人口則錄得「自然減少」的情況，前年底至去年底的出生人數為3萬3200人，死亡人數為5萬4400人，兩者相減錄得2萬1200人的負增長。

不過，其間移居香港的人數多於移離人數，淨移入人數逾5.1萬，抵消「自然減少」，總人口按年增加3萬500人。這批移入人口來自不同階層，補充香港勞動市場不同類別的人手需求，以及有助舒緩人口老化問題。當中透過「單程證」赴港人數雖然較疫情前減少，但透過不同人才計畫赴港人數卻大增至逾1萬人。

各地也在「搶人才」，畢業於南京的張景鴻是建築設計及裝修的專才，在內地年收入逾百萬元，並與妻子育有兩名女兒。去年2月透過「高才通計畫」舉家定居香港，在上環開創設計及裝修公司，現時是香港南大設計工程研究院有限公司總經理。公司生意規模達數百萬元。